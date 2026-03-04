北京两会大雪纷飞 港区人大齐打卡 陈曼琪：瑞雪象征祥瑞希望｜Kelly Online
全国两会即将开幕，北京今日（4日）下起雪来，到人民大会堂出席预备会议的港区人大代表，纷纷举机自拍。港区全国人大代表陈曼琪表示，预备会遇上大雪纷飞，形容是「瑞雪兆丰年」，象征祥瑞及希望。她相信在国家领导和大家共同努力下，国家一定会更加繁荣富强，人民生活会更加美好，她会继续尽心尽力，履职尽责，为国家和香港发展贡献力量。
预备会议结束后，一众代表看见大雪纷飞皆感到高兴，在大会堂外拍照留念，但温度亦明显骤降，各人拍照后急急上车离开。
相关新闻：两会2026｜港区人大酝酿提联名建议 马逢国：为对国家有重大贡献港人烈士追封荣耀
