大棋盘︱陈国基广邀前议员饭叙「补回」惜别宴 一女子暂未现身

新一届立法会开局逾两个月，工作渐上轨道，一众落任议员亦陆续「再就业」，或退休享受人生。俗语说「人走茶凉」，在政治上尤为适用，不过据闻政务司司长陈国基相当「识做」，前晚邀请约20名前议员到山顶白加道官邸饭局，感谢各人贡献。

闲话家常为主 席前「轻轻」谈及宏福苑安置

据悉饭局分两场，分别在本周一及周五，一众未有争取连任或落选的前议员皆有获邀。饭局由陈国基作东，官员包括行政署长江美妮、司长政治助理，原定有19名前议员出席，最后有两人临时甩底。唯一一位出席的现任议员是立法会主席李慧琼，据闻她当日得悉晚上有饭局，便趁上京出席两会前夕空档，与大家聚旧。

陈国基作东 「弥补」去届惜别宴遗憾

有与会者说，饭局主要是闲话家常，了解各人近况、分享饮食心得、「凑仔经」等等；陈国基发言期间感谢各人过去4年充分配合和监察政府施政，通过《维护国家安全条例》等重要法案。

据闻，聚会期间涉及时政的内容不多，但有与会者透露，席前众人闲聊期间，有约略提及大埔宏福苑安置后续，有人关注有未受大火波及的宏志阁，是否仍适合居民回去居住；官员则保持口径，即尊重私有产权及业主意愿。

完善选举制度后，上届立法会以高效见称，通过23条立法、简朴房等法案，原本多名年届七十的老将意犹未尽，冀争取冧庄，惟最终纷纷弃选，也有新丁以不同理由放弃连任。当时议会弥漫一片低气压，议员之间的「毕业饭」、已邀请官员出席的惜别午宴，均告取消。

有前议员打趣说，今次晚宴可「补回」当日无法举行的惜别宴，显示政府重视他们的贡献，又指各人仍在不同领域服务香港、参与公职，与政府继续保持沟通十分正常。也有与陈国基相识多年的人士指，司长向来擅于交际，由他担当这个角色，最为适合。

江玉欢暂未现身 第二场会否「擦出火花」？

综合与会者形容，前晚饭叙气氛融洽，席间有不少人与司长属老朋友，曾任保安局长和入境处长的黎栋国，更做过陈国基上司。至于向来对民生政策意见多的江玉欢，未有出席第一场饭聚，预料很大机会在第二场现身，未知届时会否擦出火花。

有份出席的实政圆桌田北辰向笔者指，晚宴属私人聚会性质，没谈及政治议题，席间亦无任何「单单打打」言辞。他引述陈国基指，本身亦想邀请现任议员聚会，但认为应先感谢离任议员的功劳，称赞司长「好识做」，「今届离任的议员比较多，有咁上下规模，约喺上嚟都方便。」

上届议会共有35名议员弃选，除了旧人退下火线，其实当中不少人正值40、50多岁的当打之年，卸下「尊贵议员」身份，在其他行业仍可闯出新天地。例如拥有博士学位的民建联颜汶羽，近日加入港专学院担任助理教授；党友梁熙则回归商界，主理酒店生意；江玉欢担任电台主持，更揭发巴士安全带法例条文漏洞。

正所谓「山水有相逢」，前议员不一定「已完」，难保有朝一日能派上用场，或助政府一臂之力，官员与他们打好关系，也是明智之举。

聂风