两会2026︱港澳人大政协到港澳办座谈 夏宝龙勉心怀「国之大者」 共建美好家园

全国两会前夕，港澳地区全国人大代表、全国政协委员今午（3日）到中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室座谈交流。港澳办发稿表示，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙对港澳代表委员来京参加全国两会表示欢迎，希望大家充分认识「十五五」时期对港澳的非凡意义，倍加珍惜港澳来之不易的大好局面，心怀「国之大者」，认真履职尽责，带头学习宣传贯彻全国两会精神，支持特区政府依法施政，推动港澳高质量发展、更好融入和服务国家发展大局，为共建香港、澳门美好家园，为推动强国建设、民族复兴作出新贡献。

中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方，副主任周霁、郑新聪、农融，驻港国家安全公署署长董经纬等参加座谈交流活动。

港澳地区全国人大代表、全国政协委员今午（3日）到中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室座谈交流。