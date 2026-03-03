两会2026︱夏宝龙晤港区人大政协：「十五五」具天时地利人和 港澳大有可为、抓紧机遇

全国两会即将在北京召开，一众港区全国人大代表、全国政协委员今早（3日）乘坐包机上京，中午抵埗后即到访港澳办新办公大楼。中央港澳办主任夏宝龙看望来京开会的人大政协。港区政协常委、行政会议成员高永文会后表示，今次安排是特别，因为港澳办首次有自己的大楼，他亦是首次来访，认为这体现了中央高度重视港澳工作，且会后安排了传统北京小食，包括今日是元宵节有元宵等，形容是很窝心的安排。

高永文：夏宝龙满意港区人大政协工作

高永文指，夏宝龙对港区人大政协的工作表示满意，包括积极主动学习中央制定的发展原则和精神、做好维护国家安全工作、带头支持特区政府依法施政，以及带头讲好香港和「一国两制」故事。他又称，夏宝龙给予最重要的信息，是今年两会非常重要，希望大家能团结一致、一起奋斗，在「十五五」规划下，为香港抓紧机遇，发挥独有优势，进一步为强国建设及民族复兴应作出贡献。

夏宝龙勉人大政协带头护国安

高永文亦引述夏宝龙在会面中指出，香港在「十五五」规划之下有很大机遇，拥有「天时、地利、人和」，「天时」是指现时国家发展势头良好，加上「十五五」规划有很多篇幅包括香港及澳门，香港亦会制定自己的五年规划，以确保每届特区政府都有基本的规划蓝图。「地利」则指现时地缘政治急剧恶化下，更能突出香港背靠祖国的优势；「人和」则指香港过去几年经历风风雨雨，现时人心都希望「找机遇、谋发展」。

高永文更强调，香港应居安思危，重申维护国安始终是最重要，纵然香港局势看似平静，大家都明白都会有不同想法、别有用心的人，甚至是外国代表人潜伏在香港，同时近来地缘政治激烈，中东很乱、中美角力等，相信越来越表面化，对方会越来越明显打压中国。

港区全国人大代表陈曼琪表示，夏宝龙勉励港澳人大政协带头维护国家安全、带头支持特区政府依法施政和带头说好港澳故事，鼓励他们为国履职、为民尽责，抓住「十五五」规划发展机遇，积极建言献策，提出高质量的建议。

苏绍聪：夏宝龙讲话非常正面 听后「好安心」

港区全国政协委员、立法会议员苏绍聪表示，夏宝龙所讲非常正面，形容听后「好安心」，又指夏最后提到，无论国际局面如何混乱，只要香港和澳门做好自己事情，捉紧「十五五」规划机遇，往前发展一定会做得好。

至于国际关系方面，被问及有何市场可多加关注。苏绍聪指，今日会上没有特别提到国家立场，但回顾国家过往发展，都关注中东、大湾区、东盟国家，虽现今中东国家受战争及军事行动或会有影响，但「一带一路」蓝图仍有多个国家、市场可以开拓。

被问及特区政府就「十五五」规划设有专班，夏宝龙有否就人大政协方面有所指示。苏绍聪指夏宝龙肯定港澳区人大政协过去一年工作，其中一项是肯定人大政协带头支持特区政府依法施政、贯彻中央精神、推进维护国家安全、发展和讲好「一国两制」故事等四项工作。他续指，夏宝龙希望人大政协在两会时能够继续积极做好自己职责，为国履职，为民尽责。

苏长荣引述：「十五五」规划港澳大有可为

全国政协委员苏长荣引述夏宝龙指，今年两会重点在讨论「十五五」规划，其间对港澳工作是大有可为，要求委员及代表要敢于担当、勇于作为，亦希望大家珍惜来之不易的大好局面，共同为「一国两制」的事业发挥作用。

