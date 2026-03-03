Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱特首及人大政协今早出发往北京 李慧琼倡推动更多国债在港发行

更新时间：09:18 2026-03-03 HKT
发布时间：09:18 2026-03-03 HKT

行政长官李家超今日（3月3日）早上启程前往北京，准备列席周四举行的十四届全国人大第四次会议开幕会。港区人大代表以及全国政协委员，今早亦陆续启程。全国人大常委李慧琼指，今年带了约10项建议准备提出，其中她认为国债在港发行，可以进一步常态化。

吴秋北：立法会将成立委员会对接「十五五」

李慧琼表示，期间巩固及提升香港国际金融中心地位，特别希望推动更多国债在香港发行，希望国债发行可进一步常态化。「大家都见到现时地缘政治风险越来越紧张，香港要继续扮演和做好离岸人民币中心。过去股票市场畅旺，我们也需要更多债券市场支持，让香港固定收益的债券市场可特别在现时或者更动荡时，发挥更多来自世界不同地方资金的作用。」她期望，可透过债券市场吸引更多世界不同地方的资金来港投资。

另一人大代表、工联会会长吴秋北指出，期待今次会议并通过「十五五」规划纲要，立法会往后亦会成立对接「十五五」规划的委员会，推进有关工作。他亦准备于今次会议期间提出多项建议，包括加强本港人工智能运算、加强便利两地人员往返，以及优化高铁站点等。

