大棋盘︱人大政协元宵节获看望 趁机访北京「新景点」

政情
更新时间：08:46 2026-03-03 HKT
发布时间：08:46 2026-03-03 HKT

全国两会即将在北京召开，一众港区全国人大代表、政协委员今日坐包机上京。正值元宵佳节，据了解中央港澳办主任夏宝龙会延续往年做法，「看望」来京开会的人大政协，探班打气之余，预料亦会提出工作期望，各人更有机会一并参观港澳办的新办公大楼。

港澳办自2023年升格为中共中央直属机构，去年12月底乔迁至北京市西城区前门西大街109号的新址。港澳办日前邀请驻京媒体参观，大楼设计融入港澳元素，大门围栏等有「紫荆花」、「莲花」图案，楼内设有紫荆厅、莲花厅两个专厅，接待港澳来宾。

今年会期8天 三部重要草案将审议

据闻，一众人大政协已获通知，今日会与「港澳办领导」见面，地址是新办公室，预料会由夏宝龙亲自接见，这亦是港澳代表委员首次参观新大楼。 每年两会，人大政协除了开会，也会趁空档在北京拜会不同部委、官员，正好今年港澳办有新办公室，多人笑言希望参观「新景点」。

去年两会开幕前夕，夏宝龙分别看望了港区人大、政协，提醒他们除了做监察者，更要「落场」踢波，成为积极的「运动员」，当「局中人」一同为港澳贡献力量，又提到希望有能者参选立法会。有关会面虽非两会正式会议，但从中也可了解中央对港澳有何新期望和关注。

全国政协会议明日开幕，人大会议则迟一天，特首李家超今早亦会出发前往北京，准备列席人大开幕。新冠疫情以来，两会会期压缩，由以往约两星期大减一半，会期约7天。据知今年会期多一天，政协会议在11日闭幕、人大在12日闭幕，未知是否与国家「十五五」规划内容有关。有人大代表说，今年将审议《生态环境法典》、《民族团结进步促进法》、《国家发展规划法》3部重要法律的草案，须详细审议，预料耗时较长。

近年两会，港区人大政协均会联名提出建议和提案，例如2023年人大代表联名建议出入境时取消「黑码」健康申明卡，同年11月实施；前年两会，政协常委唐英年牵头建议放宽内地客在港消费免税额，同年6月中央同意将5000元提高至1.2万元。不过去年人大代表联合建议内地推出「购房资金通」，便利两地跨境购买物业，但议题涉及国家金融安全等复杂因素，至今未有下文。

今年人大政协在公开层面暂未有统一建议，有人大代表指，早前与特首举行座谈会交流意见，席间没有突出的共识，基本上是各自提出关注；亦有人代说，一般是上京后才敲定联合建议内容，目前仍在酝酿当中。

聂风

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

