香港律师会中环新会址4.8启用 汤文龙：法治指数证港法治基础稳固

香港律师会今晚（2日）在西九文化区故宫博物馆举行新春酒会。律师会会长汤文龙透露，律师会今年4月8日将在中环中心正式启用新办公室，当日正好标志著香港律师会成立119周年，新会址将为会员提供更完善的设施与交流空间；而原有会址也将转型为多用途中心，供会员使用。

义务处理逾410宗宏福苑求助个案

汤文龙表示，衷心感谢会员及社会各界在困难时刻所展现的团结与承担。他指出，大埔火灾发生后，律师会迅速设立「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」及「紧急免费法律咨询柜位」，至今已处理超过410宗个案，为受影响居民提供即时而具体的法律支援。他感谢众多会员义务付出宝贵时间，体现法律专业服务社会的初心与使命。随著特区政府公布宏福苑长远居住安排方案，本会亦正积极研究如何有效配合相关措施，继续回应居民的法律需要。

法治指数排24位 汤文龙：香港法治基础依然稳固

他又指，2025年世界正义工程法治指数中，香港在143个司法管辖区中排名第24位，「廉洁」范畴排名更位列全球第9位。这些客观数据说明，香港法治基础依然稳固，强调「我们必须珍惜并不断巩固这份制度优势。」

近日社会对个别案件高度关注。汤文龙希望借此机会，向司法机构致以由衷敬意。他强调，法官在审理案件时，始终依据法律与证据，秉持独立、无畏、公正的原则作出裁决。他们在繁重工作下撰写严谨判词，维护正当程序与公平审讯。司法独立并非抽象概念，而是透过每日审慎而专业的裁决实践出来。这种坚持，是香港法治得以稳固的重要基石。

张举能：司法机构将优先处理宏福苑相关法律事宜

终审法院首席法官张举能表示，大埔宏福苑火灾发生至今超过三个月，他提到香港律师会一直安排会员为受灾居民提供免费法律支援，对律师们的付出与努力表示十分感动，并强调司法机构将会责无旁贷，优先处理因火灾而产生的各项法律相关事宜。

他续指，适逢香港律师会新办公室将于下月正式启用，新址设有展览厅以展示具历史价值的展品。为祝贺香港律师会这项乔迁之喜，司法机构将提供协助，让律师会复制极具意义的早期律师同仁的律师登记册，作为新展览厅的重点展品之一。他亦特别感谢香港律师会及各位业界同仁在过去一年对维护法治及促进法治工作的大力支持和贡献。

林定国：香港可藉「十五五」规划 善用「一国两制」独特法律优势

律政司司长林定国表示，全国两会即将在北京召开，今年是「十五五」规划的开局之年他相信，随著有关规划出台，香港将能更有效地集思广益，善用「一国两制」下的独特法律制度优势，在服务国家的同时，亦能保障香港社会。

林提到，律师会即将迎来成立119周年的重要时刻，他对此表示祝贺，并相信在法律界的同心协力下，包括律师会、司法机关及大律师公会等所有持份者，能以香港整体利益为依归，为市民建构一个更好的法治环境。

记者：黄子龙

摄影：陈浩元