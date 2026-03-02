Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

民建联执委会换届料3月底前完成 陈克勤冀吸纳更多新面孔

政情
民建联今日（2日）趁元宵佳节前夕举行「灯谜猜财政期望」传媒茶叙。新一份《财政预算案》已公布，民建联主席陈克勤形容，今次政府的「派糖」措施是「少少甜」，但认为社会无需担心，他对香港未来的财政收入及整体发展前景都感到乐观，相信会越来越好。他又指，民建联执委会换届工作预料可在3月底前顺利完成。

陈克勤：实现派糖根本之道在于「做大经济的饼」

陈克勤表示，要实现「派糖」、让市民感受到实惠，根本之道在于「做大经济的饼」。他指民建联在预算案讨论中，提出了多项公共政策倡议，当中不少已获得政府支持和接纳。该党在立法会将继续履行监察政府的角色，在支持特区政府依法施政的同时，积极推动政策落地和完善。他亦勉励党内议员，无论新旧，都应提出切实可行的政策构想，向政府反映意见，以完善施政，协助居民解决实际问题。

3月底前换届 冀吸纳新面孔

问及民建联执委会何时会进行改选，陈克勤表示，为集中精力完成选举工作，民建联特意调整了换届时间表，相关准备工作现已就绪，选票很快便会寄给全体选举会员，预计整个换届工作可在3月底前顺利完成。

他期望在新一届领导层中，能够吸纳更多新面孔，为民建联的未来发展注入新的动力。不过他亦指，选举结果存在不确定性，因此难以预测具体有哪些人能够进入领导层，笑言「呼吁各位有意参选的会员，务必积极努力拉票，才能确保自己成功当选。」

他强调，无论谁担任主席，民建联都会一如既往地秉持「是其是，非其非」的议政理念，并继续推进四大工作方针，即「提升自我，建设香港，报效国家，联通世界」。

新丁议员促完善旧楼维修及照顾者支援

多名立法会「新丁」议员亦发言，郭芙蓉表示，对《预算案》提出预留30亿及10亿元分别用作支援旧楼维修及升降机的津贴计划表示肯定。她认为政策对于旧区业主及基层市民而言非常有利。她期望政府能进一步放宽相关津贴的申请门槛，令不论是基层或是中产等任何阶层的业主，均能获得相关支援，最终让广大市民能够安居乐业，身体健康，家庭幸福。

另一名议员植洁铃表示，预算案提出院舍及社区照顾服务券，虽然在一定程度上回应了社会的诉求，但仍仅属「治标」之举。为从根本解决问题，必须落实「照顾者为本」的政策方针，希望可以在全港18区全面设立「一站式照顾者支援中心」，真正减轻照顾者的压力。

记者、摄影：黄子龙

