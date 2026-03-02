宏福苑安置｜跨部门「解说专队」起动 何永贤：助业主作最合适安居决定

随着大埔宏福苑长远居住安排的细节出炉，不少业主都想多了解相关内容。房屋局局长何永贤表示，由房屋局统筹、跨部门组成的「解说专队」已起动，并于日前在房委会总部展开密集式培训，确保每一位业主都能获得充足资讯，作出最适合自己的决定。

黄伟纶冀团队以「你情我愿」态度协助居民

何永贤在社交平台发文透露，这支「解说专队」由房屋局、劳工及福利局、民政及青年事务局、保安局及发展局辖下部门联合组成，成员超过100人，专队已快马加鞭地起动工作，日前在房委会总部开始进行密集式培训，让成员都清晰了解方案的细节，以解答居民可能会出现的疑问。

财政司副司长黄伟纶在培训期间亲自到场为团队打气，强调专队的工作意义重大，能帮助有需要的居民安居，希望能以尊重居民和「你情我愿」的态度，尽量向居民就长远居住方案作出解说。何永贤在和「解说专队」成员交流时，发现有不少都是自己主动报名，真心希望为事件出一分力。她指，大家都明白沟通要用心理解，需要经过一段过程，但相信只要秉持专业、关心的态度，最终居民也会感受到专队尽心地帮助大家前行。

解说专队重在解说非推销

政府当局强调，「解说专队」重在解说，不是推销，而是要让居民有充足资讯，包括各个方案的落成日期、户型细节、具体操作，不论是取得收购款项自行安排，或参加「特设销售计划」购买或「楼换楼」房委会或房协的资助出售单位，都希望居民可以作深思熟虑、找到最适合自己安居的决定。「解说专队」除了上堂学习，也会走到不同特设项目参观，为向居民作详细解说做好准备。

刚刚的周六，何永贤和「解说专队」部分成员去到九龙乐善堂营运的过渡性房屋项目「乐善村」，找到一个适合专队与居民解说的会面室，并与九龙乐善堂沟通接下来的工作安排。专队在活动室也碰到几位宏福苑业主，何永贤借机也和他们做了简单交流，初步了解一下他们关心的问题，发现每一家的关注点都不同，这短暂的会面也是「解说专队」很好的参考。

「解说专队」已开始陆续透过「一户一社工」转介，联络业主，就着每一户的情况聚焦解释方案内容细节。局方请业主密切与「一户一社工」沟通，留意相关安排。大埔宏福苑长远居住安排的查询热线2129 8133亦于今日正式投入服务。