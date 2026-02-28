民建联与纪律部队、公务员工会团拜 葛珮帆：为公务员争取更多福利︱Kelly Online

民建联立法会议员葛珮帆、郭芙蓉、植洁铃及张培刚，联同选委界议员陈祖光今日（28日）在沙田举办新春团拜盆菜宴，与纪律部队及公务员工会、民建联团队一同团拜及品尝盆菜。葛珮帆祝愿市民一马当先、龙马精神，笑言「马上得到你想要的一切。」

冀能与公务员及纪律部队进一步加强沟通与合作

植洁铃表示，港岛东选区内设有不少公务员及纪律部队宿舍，许多相关人员在此居住，她期望未来能进一步加强彼此的沟通与合作，共同探讨如何为公务员团队做得更多。她续指，当前政府财政状况并非处于最佳时期，坦言争取福利措施可能较为困难，但强调团队仍会尽力而为，致力提升福利质素。

正研究并提出新方案 冀进一步改善公务员医疗服务

郭芙蓉表示，她较为关注的议题包括旧区重建、大厦维修，以及应对暴雨和水浸的消防及排水系统等，强调这些工作与各个纪律部队的工作息息相关，关系密切，期望与各方代表进行更深入的交流。

陈祖光表示，自己一直跟进公务员的医疗福利问题。他透露正与葛珮帆携手，共同研究并提出新方案，期望进一步改善公务员的医疗服务，尤其针对纪律部队的医疗需求，作出更具针对性的支援与安排，务求落实更完善的公务员医疗保障。

记者︰黄子龙

