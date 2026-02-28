预算案2026｜鼓励生育措施不足？陈茂波：需通盘考虑 育两子女家庭年省税万元

新一份《财政预算案》建议，调高基本免税额子女免税额等，「派糖」规模为去年两倍。对于有声音认为鼓励生育措施力度不足，陈茂波今（28日）在电视节目回应指需从整体作考虑。他以一个育有两名子女、不与父母同住的小康之家为例，指调整免税额后，一年可节省约1万元税款。被问及为何不采用累进子女免税额时，陈茂波表示，调整免税额的措施已沿用一、二十年，涵盖子女整个成长过程，故「呢一步先行咗先」，政府未来会每年审视财政及各方面状况，再评估成效如何。

外围环境多变 谨慎处理「派糖」力度

至于未来数个年度经营帐目均有盈余，会否令「派糖」力度有望加码，陈茂波称外围环境复杂多变，波动性较大，要谨慎处理，同时大力发展经济，随香港经济向前发展、经济规模较强大、产业发展较多元化时，整个财政韧性就会更大。

外汇基金拨出1500亿后 总额仍有41,000亿

《预算案》提到，转拨1,500亿外汇基金用以支持北都等基建项目。陈茂波强调，此举与多年前动用外汇基金应对金融危机、接手财困银行的性质完全不同，今次是将金融投资转化为实业投资，并有信心外汇基金规模足以维持香港金融稳定。

对于有市民关注此举是否意味本港正面临艰难时刻，陈茂波解释，今次转拨属投资未来，为未来赚更多钱，外汇基金去年录得3,000亿投资收益，即使拨出1,500亿后，基金规模仍增加1,000亿，总额高达41,000亿，足以抵御一些冲击。被问及是否考虑过出售资产，他回应指当局研究过不同方法，认为现时从外汇基金拨款的做法最合适，也最简单。

陈茂波料3-4年明显可见北都企业收益

综合账目计及发债及基金转拨后，2026/27至2030/31财政年度将可恢复收支平衡，惟若不计入相关因素，同期赤字将介乎380亿至1,000亿元。就政府何时能在不计发债的情况下恢复盈余，陈茂波表示，当北都完成土地平整后，企业落户约需一至两年时间建设投产，其后就开始交税，这个过程为投资未来，预期这些企业所带来的税收、经济价值及就业机会，将在未来3至4年变得明显。

为吸引企业落户北都，预算案提出制定优惠政策包框架，考虑因素包括企业的行业对本港经济贡献及创造就业机会等。政策工具涵盖批地安排，提供半税或5%优惠税率。陈茂波称，税务优惠的期限可商讨，期间政府会评估企业是否兑现初始承诺及实现情况。他又提到，当局期望透过有关发展，加快引入新型建造业及生命健康科技等，若遇上合适项目，政府亦会考虑以参股形式引导资源，配合香港未来发展方向。

商业地供过于求 多元方式消化现有供应

《预算案》亦提出，下个财政年度推出9幅住宅用地，连同铁路物业发展、市建局项目及私人发展项目，预计全年可兴建约2.2万多个单位。陈茂波表示，该数字已超出《长远房屋策略》每年兴建13,500个私人单位的目标，并指现时本港土地供应充足，市民无需担心土地供应不足导致楼价飙升的问题。同时政府需要观察市场，审慎决定推出的土地数量，政府希望住宅楼市平稳健康发展，采取审慎推地策略。

对于来年继续不推商业用地，陈茂波解释，生意及上班模式改变，环球面对商用物业供过于求的情况。他透露，政府会透过多种方式消化现有供应，当中包括港投公司与资本合作，引导资金投向优质商业物业。问及此举是否为了「托市」，陈茂波表示，一方面让市场清晰商业房地产市场未来走向；另一方面，是将办公室资源与企业资源对接好。过去几个月有很多外国基金合组银团，需留意这些物业。

