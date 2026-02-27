两会｜李家超与人大、政协举行座谈会 聚焦「十五五」发展机遇 冀携手推动香港繁荣稳定

行政长官李家超在昨日（26日）和今日（27日）举行座谈会，分别与超过30位港区全国人大代表和近90位港区全国政协委员会面，在他们于3月初到北京出席第十四届全国人民代表大会第四次会议，及中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第四次会议前交流意见。政务司司长陈国基、署理政制及内地事务局局长胡健民、行政长官办公室主任叶文娟及特首政策组组长黄元山分别出席座谈会。

李家超感谢两会成员积极建言献策

李家超表示，港区全国人大代表和港区全国政协委员是国家体系中的重要成员，是联系内地与香港的重要桥梁。他指现届特区政府成立了与港区全国人大代表和港区全国政协委员的恒常交流机制，凝聚力量，共同为推动香港进一步融入和服务国家发展大局贡献力量。

李家超感谢港区全国人大代表和港区全国政协委员积极建言献策，并就香港在「十五五」时期的经济和社会发展机遇深入讨论。李家超表示特区政府将带领香港主动对接国家「十五五」规划，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，全力建设国际创新科技中心和打造国际高端人才集聚高地。特区政府将与港区全国人大代表和港区全国政协委员携手同行，为香港长期繁荣稳定贡献力量。

​行政长官与港区全国人大代表和港区全国政协委员举行座谈会。政府新闻处图片