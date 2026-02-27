Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘｜取消电动车「一换一」惹反弹 不利国产车促销？政界吁监察数据再检视

更新时间：09:07 2026-02-27 HKT
发布时间：09:07 2026-02-27 HKT

《财政预算案》有不少新猷，但坊间最大争议，莫过于正式宣布取消电动私家车「一换一」税务优惠。消息一出，随即振兴九龙湾夜经济，大批买家涌至车行落订，有车行更一晚售出逾350辆电动车，较平日多17倍。无论是电台「烽烟」抑或立法会，不少人批评取消「一换一」与推动电动车普及化背道而驰，更有港区人大代表关注，这是否与国策相符？

政府在《预算案》前夕更新《电动车普及化路线图》，当中强调未来以兴建快速充电桩、增加配套为主，已预示「一换一」政策即将终结。过去10年，电动私家车　首次登记税宽减包括「一换一」计划，累计总免税额逾300亿元，惟近年库房见红，政府前年已大幅下调「一换一」税务优惠，今次更一刀切取消计划，但财爷陈茂波称财政收入非考虑重点，而是现时电动车选择多、性能佳、具竞争力，是时候完结。

政府未有公开数字估算「一换一」终结后涉及的额外税收，翻查财政总目，2026/27年度政府预计汽车首次登记税收入为88.8亿，比本年度多约40亿元，数字没区分燃油车与电动车。不过现时新登记车辆7成是电动车，预料大部分税收皆来自电动车。

选委界议员何敬康昨问及，取消「一换一」后政府多收税额、电动车销量下降多少，陈茂波未有提供详细数据，但承认预计未来一段时间电动车销量会下跌。何敬康向笔者指，当局回应未能充分解答疑问，若要说服市民政策具合理性，应提供取消优惠后的可增加首次登记税税收，以及会否令燃油车登记数目回升，让社会衡量利弊。

他又提到，澳门登记电动车毋须缴税，听闻部分人酝酿透过在澳门买电动车，再透过抽签配额取得在香港的牌照，但他不鼓励市民这样做，因澳门车进入香港市区的配额是「准予续期」，随时有机会改变；再者，澳门车必须由持有澳门驾驶执照的人驾驶，港人难取得，亦有法律疑虑。

税务优惠向来是推动电动车普及的关键因素，犹记得2017年陈茂波发表首份《预算案》，宣布取消电动车首次登记税豁免，政策「过辣」触发强烈反应，电动车登记急插，最终翌年重推税务优惠，即「一换一」计划。诚然，目前电动车充电配套、市场生态比9年前成熟得多，但完全不提供财政诱因，如何令车主有意欲换电动车？以往不少驾驶者抗拒电动车，但面对油费贵、税务优惠吸引，毕竟是「身体最诚实」。

有本身是电动车车主的港区人大代表指，近年内地新能源汽车行业内卷严重，甚至被指「产能过剩」，某程度香港也能协助「促销」，质疑取消优惠与内地推动电动车的大方向未必符合。

不过民建联陈克勤认为说法不成立，因香港的右軚车与内地属不同市场，不存在「促销散货」。但他担心取消优惠令本港私家车电动化的步伐放缓，希望政府密切监察电动车的更迭速率及市场反应，若数据显示普及化进度明显放缓，应在财政状况许可下审时度势，考虑恢复优惠。

有官场中人则指，电动车发展已由市场力量主导，性价比越来越高，即使无优惠，驾驶者换车亦必先考虑电动车，取消计划已顾及实际环境。有熟悉汽车业的人士指，本港车行向来「食水深」，相信「一换一」取消数月后，车行亦会因应市况减价，加上配额炒价太高，现在不宜「冲动消费」。

聂风

