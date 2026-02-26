罗淑佩荃湾体育馆观赏NBL赛事 赞「香港金牛」由头带到尾赢102:85！︱Kelly Online

文体旅局局长罗淑佩在社交平台发文，指今晚（26日）到荃湾体育馆看「香港金牛」主场迎战「安徽皖江龙」的NBL（全国男子篮球联赛）赛事。她指两队打得非常精彩，结果「金牛由头带到尾赢102:85！」。

罗淑佩说，更开心是见到两位港队球员0号和24号表现出色，希望以后有时间多看他们打球。除了球员，她指啦啦队「Taurus」也十分抢眼，更称许多球迷其实也是她们的粉丝。

相片：罗淑佩FB