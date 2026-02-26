罗淑佩荃湾体育馆观赏NBL赛事 赞「香港金牛」由头带到尾赢102:85！︱Kelly Online
更新时间：22:46 2026-02-26 HKT
发布时间：22:46 2026-02-26 HKT
发布时间：22:46 2026-02-26 HKT
文体旅局局长罗淑佩在社交平台发文，指今晚（26日）到荃湾体育馆看「香港金牛」主场迎战「安徽皖江龙」的NBL（全国男子篮球联赛）赛事。她指两队打得非常精彩，结果「金牛由头带到尾赢102:85！」。
罗淑佩说，更开心是见到两位港队球员0号和24号表现出色，希望以后有时间多看他们打球。除了球员，她指啦啦队「Taurus」也十分抢眼，更称许多球迷其实也是她们的粉丝。
相片：罗淑佩FB
最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT