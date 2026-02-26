Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会｜特首政总办座谈会 陈勇 : 增强互动交流 吴秋北：充分体现支持人大工作

政情
更新时间：18:04 2026-02-26 HKT
发布时间：18:04 2026-02-26 HKT

全国两会即将在北京召开，行政长官李家超今午（26日）举行座谈会，与港区全国人大代表及港区全国政协委员会面交流意见。港区全国人大代表召集人陈勇于会后表示，每次有重大议题时，特首都会与港区全国人大代表会面交流，今日反应非常热烈、气氛很好，会上人大、政协都简介了很多自己的建议。

陈勇 : 今年两会重中之重是审议「十五五」规划

他续称，特首多次在《施政报告》及重要场合上，都表明希望港区全国人大及全国政协委员等全国性团体界别，可以发挥更好，故定期举办座谈会交流，以增强互动，将政府、立法会、人大代表、政协委员及民间结合，提出更立体的建议，再变成为施政的蓝图，又称今年两会重中之重是审议「十五五」规划，相信当中有很多与香港有密切的关系，希望未来一两年可见到更好的香港。

港区全国人大代表吴秋北表示，特首高度重视及信任港区全国人大代表，很想他们发挥更多作为桥梁的角色，举办座谈会等活动是充分体现对人大工作的态度及支持。

他承认有些工作需要国家及香港的各方面更好对接，因此特首正推动港版五年规划，而作为人大代表及立法会议员，已在立法会提出成立主动对接「十五五」规划的工作小组，以更好协助特区政府了解全国发展，做好对接工作，形容这是双向奔赴。

记者、摄影：郭咏欣

