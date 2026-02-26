自由党新春团拜回应预算案 邵家辉赞「扭亏为盈」喜出望外 ｜Kelly Online

自由党今（26日）举办新春团拜，自由党主席、批发及零售界议员邵家辉表示，对于新一份《财政预算案》能够「扭转」赤字，他感到喜出望外，并认为预算案减少「派糖」属合理之举。他亦指，在有财政盈余的情况下，投放未来更为重要，「如果真系有好多钱嘅话，派多啲当然系无问题啦」。

黄金周成绩「喜出望外」 零售增长有望对其他行业有帮助

邵家辉续指，自由党很欢迎预算案发展AI等创科，认为这是大势所趋。除了创科、金融、北都发展之外，如何巩固传统产业亦是自由党关注点。他引述业界指，过去一个黄金周的成绩有些「喜出望外」，尤其化妆品录得双位数增长，反映游客对本地经济消费有明显帮助。

邵家辉相信之后零售数字应该开始平稳，因过去两年几，数字下跌10几个月之后，过去8个月都是单位数增长，预期相关正面影响对其他行业有一定帮助。

李镇强：对预算案既有惊喜亦有失望

自由党副主席、选委界议员李镇强则形容预算案「有少少惊喜，亦都有少少失望」，但希望大家理解「财爷」在复杂外围环境下的努力，通过各种可行方法「左拨右拨」回馈库房。他亦强调，香港需紧跟国家「十五五」规划步伐，把握人工智能发展的机遇。

陈晓峰强调预算案投资未来及「一国两制」优势

自由党副主席、法律界议员陈晓峰表示，新一份预算案对普罗市民而言，除税务调整，未必感受到有「派糖」措施，但认为预算案对科技等领域的支持是投资未来，香港需要依靠人工智能、创科及金融等领域发展，并利用「一国两制」优势，创造「内地做唔到、外地做唔到」的新工种及新模式。

梁进期望预算案更多支援中小企转型

饮食界议员梁进表示，今次预算案是「规划将来」，认为这是一直以来业界期望政府做得更多、关注的方向。他亦期望预算案能更多鼓励及帮助中小企，尤其是经济转型或升级转型的过程中，能有更多援助。

记者、摄影：曹露尹

