来论︱逆风重塑国际金融中心——从预算案看香港新一轮「金融+」布局

在国际政经格局深刻重组、地缘风险和高利率环境交织的今天，许多传统金融中心正面对资金与信心的双重考验。内地与香港两地的企业家、专业人士和中产家庭近年最关心的，是香港能否在新一轮全球金融版图重塑中，保持优势、开拓新定位。2026年的财政预算案给出了一个清晰而坚定的答案——香港没有停下脚步，而是乘风破浪，在变局中开新局，主动在股市、人民币国际化、家族办公室、数字资产以至国际黄金市场等多个维度，为未来十年的金融新格局布下关键一子。

香港整体资产市场在过去一年呈现「量增＋质稳」：股市持续向好，总市值已升至约50万亿元，新股上市活动再现活跃；住宅楼市气氛回暖；银行总存款在去年底突破19万亿元，按年增长约一成二，反映资金并非撤离，而是持续流入。在港注册成立的基金录得超过2500亿元资金净流入，令香港在《全球金融中心指数》中稳居全球第三、亚太第一，并向「全球最大跨境财富管理中心」目标稳步推进。对于关注国家「加快建设金融强国」战略的人来说，这组数字是一份成绩表，更是一份来自市场的信任投票。

「十五五」规划明确提出要推进人民币国际化、提升资本项目开放水平。预算案把人民币业务资金安排总额度在月初倍增至2000亿元人民币，便利企业和客户在贸易及跨境业务中更广泛使用人民币，同时推动人民币与区内货币更便捷的外汇报价及交易，降低实体企业的汇兑成本。本人长期关注国家金融开放进程，尤其欣赏预算案中定期发行不同年期离岸人民币债券、建构离岸人民币收益率及利率曲线、吸引更多高质量发行人在港发债的一系列安排，为人民币走向国际铺设金融基建，亦巩固香港作为内地与国际市场「超级联系人」的角色。

近年，愈来愈多内地与亚洲高净值家族思考「跨代传承」与「全球资产配置」的长远安排。香港目前单一家族办公室数目已超过3300间，反映我们在法治、税制和专业服务方面的综合吸引力。预算案在此基础上优化税制：扩阔「基金」定义，把特定单一投资者基金纳入税务宽减范围，并将数字资产、贵金属及特定大宗商品列为合资格投资，自2025／26课税年度起落实。从寿险及资产管理产业的角度看，这为「长钱」提供更具弹性、更贴近市场需求的制度框架，进一步巩固香港在全球家族财富管理版图中的地位。

预算案同时发表第二份数字资产政策宣言，提出以「整全监管」为前提，推动香港成为全球数字资产创新中心。政府将在年内提交条例草案，为数字资产交易及托管等服务提供者建立发牌制度；法币稳定币发行人发牌安排已启动，首批牌照即将发出；证监会亦会在保障投资者的前提下提升市场流动性，并设立加速器，加快优质项目落地。同时，政府在债券市场推动代币化应用，包括以分布式分类帐备存债权证持有人名册、研究电子签署发行文件及推动不记名债券电子化。这不仅是追上国际监管趋势，更是把「有规矩的创新」变成新的比较优势，吸引真正愿意长期深耕的机构和项目。

在积极推动数字资产发展的同时，预算案亦清晰表明香港会严格对接国际合规标准。政府计划修订《税务条例》，在未来两年分别实施经合组织的加密资产申报框架及新修订的共同汇报标准，配合国际间加强税务透明度及打击跨境逃税。这种「既讲创新、亦守底线」的做法，有助维持香港在国际金融体系中的信任度，也为更多跨境金融合作预先铺路。

除了股票、债券、基金等传统金融领域，预算案亦把目光投向具战略价值的黄金市场。香港早前与上海黄金交易所签订合作协议，建立香港黄金中央清算系统，目标是把本地金市由传统现货买卖，升级为兼具「交易＋清算＋仓储」的一体化区域枢纽。放眼全球，伦敦场外黄金市场透过伦敦贵金属清算公司，每日平均清算约1600多万盎司黄金，是国际黄金价格与流动性的关键参考；上海黄金交易所凭借庞大内地需求，各类产品年成交量以万吨计，已成为环球实物黄金定价的重要力量。

在此格局下，香港与上海合作建立中央清算系统，再配合机场货运区扩展黄金仓储容量及预算案提出研究为合资格机构提供税务优惠、协助业界成立行业协会、加强与海内外对接并建立培训架构，既有条件在亚洲时区承接伦敦、衔接上海，成为全球黄金流通链与人民币计价黄金产品之间的重要枢纽，也体现了「金融服务实体经济」的方向：透过黄金等大宗商品平台，连结内地与国际市场，为实体企业提供更多风险管理和融资工具，并为环球投资者提供一个兼具流动性与法治保障的贵金属投资门户。

作为一名长期往来于内地与香港之间的政协委员及保险资产管理从业者，我特别关注的是：这份预算案能否同时回应国家战略所需、金融市场所盼，以及居民和企业对长远稳定的期待。从人民币国际化到家族办公室税制优化，从数字资产监管创新到黄金中央清算系统的落地，可以看出这是一份既有高度、又有落地细节的金融蓝图。它守住了风险与合规的底线，亦勇于拥抱新资产、新技术、新市场，为香港在新一轮全球金融竞争中再创优势打下坚实基础。只要我们继续发挥「一国两制」的独特优势，善用「金融＋」赋能实体经济，香港不仅能在资产市场上更趋畅旺，更能在国家建设金融强国的进程中，写下属于自己的新篇章。

容思瀚

江苏省政协委员，香港政协青年联会第一常务副主席

香港人寿保险经理协会副会长