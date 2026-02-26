Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案财会议程「甩辘」？梁美芬被党友顶上发言 会后主席台前理论｜Kelly Online

政情
更新时间：15:10 2026-02-26 HKT
发布时间：15:10 2026-02-26 HKT

政府官员今早（26日）在立法会向财委会就新一份《财政预算案》作简报介绍，议员可轮流提问发言。然而在会议议程上出现「甩漏」？原订排在发言名单上的经民联梁美芬，被同党的林伟全顶上，导致未能发言，会后更走到主席台前理论。

等待发言议员众多延长会议5分钟

会议原订在12时结束，但因「㩒制」等待发言的议员众多，因此财委会主席吴永嘉按照权利，延长会议时间5分钟，让最后3位议员继续发言。而根据立法会实时直播的画面，最后发言的3位议员分别是苏绍聪、吴秋北及林伟全，并没有梁美芬的名字。

但在吴秋北发言后，主席吴永嘉表示最后一位发言议员是梁美芬，然而秘书处在一旁提醒，吴永嘉略带愕然表示「林伟全…梁美芬议员返咗嚟呀」，又称「照排系美芬㗎㖞」，即代表原订发言顺序下一位由梁美芬发言。林伟全发言时更表示「好幸运呀，唔该晒」，吴永嘉亦笑言「问快啲呀」，林伟全随即称「知道！唔该晒主席」。

陈茂波上前安慰与梁握手鼓励

梁美芬会后在位置上表示不满，更上前到主席台理论立法会秘书处。照片显示，主席吴永嘉及秘书处职员面带笑容安抚梁美芬，惟秘书处职员略为尴尬及不知所措。带领官员前来立法会的财政司司长陈茂波亦有上前安慰，并与梁美芬握手鼓励。

吴永嘉接受《星岛头条》查询表示，已向立法会秘书处了解，指按照惯例秘书处会向即将发言的4位议员发短信确认，最后按发短讯安排，最后一人发言的是林伟全。被问到梁美芬会后上前站在主席台前是否有不满？吴永嘉称：「佢上前嚟指点下秘书处咋」，强调今次属个别事件。

梁美芬称无收到短讯

身兼议事规则委员会主席的梁美芬回应指，首先没有收过任何确认的短讯，「无人与我沟通过」，而秘书处及后亦承认没有向她发讯息。她认为既然已按掣排队发言，按照现行规定和惯例，除非该议员主动取消发言，否则都应该在显示屏上展示相关议员名字并安排发言，而非自行更改。

她又说，过往即使议员暂时不在席，显示屏都会展示议员名字，直至轮到该议员发言时确认本人不在席，才会安排下一人补上，但她发现当时连自己的名字都没显示，「连自己就快排到都唔知」，质疑有关做法改变了现行规则。

记者：李健威

摄影：刘骏轩

