江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online

政情
更新时间：12:52 2026-02-26 HKT
发布时间：12:52 2026-02-26 HKT

今日是大年初十，仍然有不少议员派利是，立法会内祝福声此起彼落，最为开心相信是旅游界议员江旻憓，在会议室内收到「一男子」利是即刻开心甜笑。但之后她主动到会议室外，向记者派利是，但「弹药」准备不多，前后来回3次才向所有记者派利是，期间更祝福一众摄影师们「新一年越多越靓仔」，引得大家哄笑。

立法会财委会早上召开会议，由财政司司长陈茂波简介新一份《财政预算案》，开会前大家都互相祝贺，而江旻憓属于立法会内少数未结婚的议员，坐于她身旁的会计界吴锦华向她派利是，笑得甜美难掩其开心之情。

之后她到会议室外主动向记者派利是，向每人送上祝福说话，引来大家哄动及围观，但她未料人数之多，派了10多封就向大家说「不好意思，要回去准备准备」，再返到会议室内即刻包利是后出来派，岂料派了10多封后又不够，今次要回到办公室去准备，第3次来时，所有记者终「人人有份」。

记者：郭咏欣
摄影：刘骏轩、郭咏欣
 

