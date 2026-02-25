财政预算案2026｜转拨外汇基金投资北都属亮点 林健锋：把钱放进香港人口袋里 !

新一份财政预算案今日（25日）公布，行会成员林健锋表示，今次财政预算案的一大亮点，是从外汇基金转拨1,500亿元以发展北部都会区。他相信此举展现政府改善经济的决心，将有助吸引外资，并增强外国投资者对香港的信心。

林健锋：真是把钱放进香港人的口袋里

林健锋表示自己来自工商界，尤其关注预算案中招商引资及北部都会区发展的措施。他指出，政府计划从外汇基金转拨共1,500亿元，分两年用于北部都会区及其他基建发展，已是数十年来未曾采取过的做法。

林健锋认为，此举显示政府推动北部都会区发展和改善香港经济的巨大决心。他相信，若北部都会区的基建能蓬勃发展，形容「真是把钱放进香港人的口袋里。」，相信定能为本港经济带来好处，并吸引更多企业与人才来港，从而增加未来数年的政府税收，长远更能巩固外国投资者对香港的信心。