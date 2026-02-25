财政预算案2026｜陈曼琪：预算案「稳中求进」 冀政府深化AI应用 节省资源用以惠及民生

财政司司长陈茂波今日( 25日 )公布新一份《财政预算案》，立法会选委界议员陈曼琪对此表示欢迎。陈曼琪指，《财政预算案》整体稳中求进，投资可见未来，反映2025年香港公共财政状况良好，经营帐目恢复盈余，经济增长势头良好，亦反映特区政府积极把握国家发展机遇，发挥香港独特优势，主动对接「十五五」规划，融入和服务国家发展大局，纾解民困措施亦比去年多。

乐见AI助减开支 促深化应用惠及民生

陈曼琪表示，收入方面，政府财政状况恢复盈余受益于股市、楼市持续向好，她乐见政府持续投资创科等未来产业多元化发展，并透过AI赋能，为香港开拓新的经济增长点，平衡股市、楼市的波动性，确保政府中、长期财政收入更加稳健、充裕。

开支方面，她欣见政府善用AI及精简公务员人手编制，令政府开支减少2%，期望政府继续深化AI应用，提升效率，精简架构，省更多资源用以惠及民生。

吁加大「派糖」力度

至于民生方面，陈曼琪表示今年的惠民措施较去年有所增加，但认为仍可再加大力度，例如増设「托儿开支免税额」、「聘用外籍家庭佣工免税额」、「子女学校书簿津贴免税额」和推出更多支援基层医疗的措施。

陈曼琪指，2026至2027年度《财政预算案》总体而言值得肯定，同时期望政府继续听取意见，推出更多支援中产、民生的措施，并优化公务员人手编制、严控政府工程开支，让财政资源用得更精准、更有效。

19项建议获采纳 涵盖法律及妇女发展

成功争取项目方面，陈曼琪衷心感谢陈茂波采纳其19项建议，重点包括：

设立跨界别专业服务平台，集合法律、会计等香港专业服务，支持内地企业出海；兴建香港国际法律事务大楼，汇集国际法律人才培训学院总部及国际法律及争议解决服务机构等，巩固香港国际法律枢纽地位。

促进妇女全面发展，持续拨款「妇女自强基金」 。

加强支援在职家庭，完善资助独立幼儿中心的托儿服务名额。

加大税务宽减力度，提高个人薪俸税宽减额度、子女免税额及物业差饷减免。

