财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推

财政司司长陈茂波今早（25日）11时在立法会发布新一份《财政预算案》，本财政年度综合帐目转亏为盈，有29亿元盈余，同时亦加大「派糖」力度，包括薪津税及个人入息课税退税上限增至3,000元、宽免首两季住宅物业差饷，提升基本、子女及供养父母免税额等。陈茂波在开场发言时综合各项派糖措施，指所涉及的金额规模接近220亿元，「粒糖多咗1.8倍」。

陈茂波指，由于财政状况有所改善，在秉持审慎理财原则同时，在力之能及范围内，支援市民及中小企，包括上调个人入息课税、供养父母及子女免税额，亦延长长者医疗券的试点计划。

外汇基金收益拨北都 陈：只是换一种投资

预算案公布外汇基金把1500亿元，在未来两个财政年度每年转拨750亿元至基本工程储备基金以支持北部都会区。陈茂波表示，把外汇基金收益转拨北都，已经充分考虑外汇基金维持香港金融稳定的重要作用，形容「摆喺外汇基金都系投资，我哋摆喺北都做基建，都系做投资」，只是一种投资变做另一种投资。他亦强调，这不是常态化措施，是考虑到未来需要，以及外汇基金规模。

财经事务及库务局常任秘书长（库务） 黎志华表示，转拨外汇基金事前已与金管局有充份商讨，外汇基金条例对此有严格规定，包括须确保转拨不会削弱外汇基金维持港元稳定，政府已向金管局确定相关转拨不会动摇根基，强调是依法办事。

为何不派消费券？ 陈：消费意欲改善

就消费券派发可能性，陈茂波指，香港过去办了不少盛事，未来文体旅局有不少活动，亦有大型展览，同时随就业情况、资产市场、股票市场表现不错，相信大家愿意消费的意欲都会有所改善，认为现在未必是合适时间去推消费券。

被问到没有推行强积金置业的考量，陈茂波指，强积金的设立是希望提供退休保障，毕竟房地产「有上有落」，考虑到强积金计划中各人储蓄金额不同，认为强积金作退休功能更合适。

预算案没有提及2万元新生婴儿奖励金，陈茂波指，计划今年11月才结束，除了财政预算案，还有施政报告，政府会去看这段时间的整体效果再决定。

未偿还债务与GDP比率属非常稳健水平

陈茂波表示，特区政府发债，一般发短期债券，短期债券约三至五年，部分需要偿还。相关做法得益于较便宜的利息开支，因此未来在推动北部都会区发展时发债，部分以前债券到期，「需要还返番去。」

未来发债规模方面，陈茂波指筹回发债所得的一半，会用来为到期债券还本付息，强调是合理安排。他强调，更重要的是特区政府整体借贷比例，指出本港未偿还债务与GDP比率，由2026年的14.4%升至5年后19.9%，强调水平在国际上属于非常稳健水平。

陈茂波续指，希望通过发债筹备资金，支持北部等基建项目，强调相关基建所投入的项目，可为本港招商引资、企业落户，并带来税收，强调「是有一定的时间上差距」，因此认为做法比较合适。

宏福苑安置一幢约$10亿

被问及宏福苑安置方案，黎志华指，考虑到宏福苑基金达40多亿，预留部分开支后，可拨出28亿元作长远重置安排，加上预算案亦预留40亿公帑支援重置，合共68亿元，即平均一座楼约10亿。宏志阁方面，黎志华指，如居民达成共识接纳政府或要求政府提出重置安排，相信相关资金亦是10亿左右。后续具体安排视乎居民反应。

电动车「一换一」优惠将如期于3月31日后结束。陈茂波表示，电动私家车税务宽减安排推行初期，电动车款式不多、价格较高。时至今日，市场上款式已大幅增加，功能和舒适度显著提升，价格亦逐年下调，显示电动车已具备一定市场竞争力。目前全港新登记的私家车中，已有七成为电动车。基于市场发展考虑，政府认为是时候让计划结束。

被问到「楼宇更新大行动」2.0的资源运用细节，陈茂波指，考虑到本港仍有大量楼龄超过40甚至50年的旧楼需要维修保养，以确保安全及提升居住舒适度，政府决定再次投入资源，推展楼宇更新工作。陈茂波表示，过往为「楼宇更新大行动」预留的款项已用得「七七八八」，鉴于旧楼数量依然众多，政府将再次拨款支持相关计划。具体的资源运用细节，将由发展局稍后公布。

