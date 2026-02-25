议政随想︱谭镇国：《铁路立标提效 助力北都发展》

路政署公布《香港铁路标准》并成立铁路审批组，标志著本港铁路发展的重要制度创新，迈向标准化、高效化的新阶段。而新标准将率先应用于北部都会区两大铁路项目，透过引入先进技术、物料及系统等，相信不但会令项目提速提效，同时加深北都作为制度创新试验田的角色。

新标准在本港沿用的基础上，亦汇聚内地及世界级的铁路标准精髓，达到「择优而用」，又做到「因地制宜」。内容涵盖规划、施工、设备至维护不同阶段，推动香港的新铁路项目提速提效，并致力缩短工期及降低成本。而北环线及港深西部铁路项目将率先应用新标准，估计北环线可因此节省一至两成成本，加上铁路审批组加快流程，并引入高层监察和介入机制，突破审批瓶颈，有望令项目加快落成，早日便利市民出行。

本港铁路每日接载逾五百万人次乘客，对推动城市发展至关重要。社会对新标准亦充满期待，期望成本节省能令车费稳定，毋须频繁加价；以及透过加快项目建设扩大容量令长期挤迫的车厢得以纾缓等。新标准的制定不仅便利业界，改善市民以铁路出行的体验，更体现「以人为本」的精神。期望在确保铁路安全质量的大前提下，新标准可助落实「基建先行」，为北都提供完善交通连接与承载力，便利市民出行，带动经济活动。

随著多个铁路项目的推进，结合包括内地等不同地区建造的优势，相信《香港铁路标准》不仅能成为大湾区标准，更可成为世界铁路标准的重要组成部分，为香港融入国家发展大局注入持久动能。

谭镇国