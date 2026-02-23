宏福苑安置︱议员倡关注补差价「一契换两楼」可能性 黄伟纶无「落闸」

大埔宏福苑大火发生距今逾两个月，政府日前提出以现金或「楼换楼」形式，收购大埔宏福苑7座受灾楼宇，当中不包括未受大火波及的宏志阁。立法会房屋事务委员会今日（23日）就此举行特别会议讨论，会上多名议员支持政府做法。有议员问到若单位由多于一位业主持有，可否容许他们透过「楼换楼」，以补差价形式分开购买两个单位。另有议员关注政府会否就宏志阁的安置方案设最后时限。政府回应指，现时原则为「一户换一户」，又称明白宏志阁业主需时处理，政府没有设最后期限。

何永贤：7座楼宇难以复修 相信终需拆卸

政府上周六（21日）交代宏福苑居民的长远居住安排，提出以呎价8,000元至10,500元收购7座受灾楼宇，合共1,736个单位业权，预计要动用40亿元公帑。业主可选现金或楼换楼，最迟8月31日或之前下决定。由于宏志阁未受大火波及，故未被纳入收购范围，当局早前表示若过半业主有意让政府收购业权，可作进一步商讨。

财政司副司长黄伟纶在开场发言提到，政府收到1,975份居民意见，当中有8成居民期望尽快安置，逾7成市民表明会考虑接受政府收购业权。房屋局局长何永贤指，7座大楼当中部分的受力墙烧至只剩下钢筋，虽然大楼没有即时倒塌危险，但要加上不少设施作加固，7座楼宇维修保养和安全隐患高。当局评估7座楼宇难以用合乎成本效益的方法复修，相信有关楼宇最终都需拆卸。

相关新闻：宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿

「一契换两楼」非不可能

自由党法律界陈晓峰问到，如果一个单位由两个业主共同拥有，当局会否考虑在「楼换楼」多除少补下，容许他们分开购买两个单位。黄伟纶表示，现时原则为「一户换一户」，但若住户有特别情况，不是完全没有可能。

新界东北李梓敬表示，政府以多元化没有「一刀切」的长远居住安排予居民值得肯定，又关注政府会否以「一户一社工」再向宏志阁的居民，作一个有方案的问卷调查。黄伟纶指，不希望加深一户一社工的压力，会透过解说专队接触每一位业主了解意向。

黄伟纶：宏志阁业权共识没有期限

保险界陈沛良支持政府方案，称事件「史无前例」，处理保险赔偿复杂，索偿时间可能很长，相信如政府收购到所有业权后，保险公司角度会配合政府处理好赔偿。

当局早前表示若过半宏志阁业主有意让政府收购业权，可作进一步商讨。陈沛良关注政府会否就安置方案设最后时限，又问到当局会否容许居民分批进入单位，以让居民安心。另建议在宏福苑原址兴建庙宇博物馆，作旅游景点之用。

黄伟纶表示，宏志阁业主达成共识没有期限，因为明白他们需要时间处理。有关宏志阁居民返回单位的安排，则由政务司副司长卓永兴领导的小组跟进，有消息会尽快时间公布。他承诺会考虑不同使用宏福苑原址的方案，惟强调不会作任何住宅兴建。

记者：林彦汛

摄影：刘骏轩