大鹏湾香港段获国家「美丽海湾」认证 议员关注生态旅游承载力

政府今日（23日）向立法会环境事务委员会提交文件，汇报建设「美丽海湾」的工作进展。文件透露，大鹏湾（香港段）于去年12月获国家生态环境部选为第四批「美丽海湾优秀案例」。环境及生态局指，最新监测数据显示，香港各水域相关指数均达「良好」或「极佳」评级。当局正研究结合人工智能图像分析技术，自动辨识海岸垃圾及评级海岸洁净状况。会上多名议员关注美丽海湾的生态旅游问题。

政府研AI辨识海岸垃圾

环境及生态局局长谢展寰表示，政府会继续加强生态保护，包括持续监测珊瑚群落、红树林及重要物种栖息地，并透过投放人工鱼礁及推行增殖放流，养护海洋渔业资源。

污水治理方面，当局已将近岸污染整治范围扩展至中环、尖沙咀、红磡及观塘等地区，目标在2027年底前将整体污染量减少50%。相关经验与技术正推广至维港以外地区，其中在元朗区调查发现25个污水渠错驳个案，已有13个完成纠正，减少约50%的污染量。

谢展寰：可藉管理船只调控旅客流量

选委界林筱鲁表示，美丽海湾旅游潜力高，随着跨境旅游越趋频繁，关注局方如何处理承载力问题。谢展寰回应指，由于进出美丽海湾需要船只，将来应可透过管理船只调控旅客流量，具体做法可之后再议，策略上相对容易处理。

选委界刘智鹏则关注若美丽海湾在社交媒体爆红，局方是否有计划划定不同区域的游客容量限制。谢展寰指出，环境容量并非绝对数值，需视乎实际状况，难以订立具体数字，更实际的做法是观察旅客喜好，按实际人流制定不同层次的管理计划。

民建联葛珮帆建议美丽海湾计划发展低空旅游，让旅客从高空俯瞰景色。谢展寰表示大力支持，认为可先进行试验，并研究升降点的具体需求。

卢伟国关注新界西水质

经民联卢伟国关注新界西水质问题，建议政府订立具体改善目标。局方回应指目前已有计划改善新界西水质。环保署署长徐浩光补充，后海湾目前只有无机氮的指标超出国家标准，当局已应用近年研发的「浮游藻类群落完整性指数」生物性指标着手处理。

在区域合作层面，徐浩光透露，香港继续与广东省及深圳市透过不同平台推进海洋环境治理工作，包括「粤港海洋环境管理专题小组」、「港深环保合作专班」等，并善用跨境海漂垃圾通报机制。他指现在发现垃圾几乎可以即时通知深圳方面，相关工作已进行一段时间，机制相当成熟。

当局表示，会积极筹划下一阶段「美丽海湾」建设，按实际情况选定合适海湾作重点推动。

记者：周育莹