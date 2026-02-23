Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈仲尼扮船长推广「出海」平台 冀助内地企业藉港优势拓国际商机︱Kelly Online

政情
更新时间：14:27 2026-02-23 HKT
发布时间：14:27 2026-02-23 HKT

民建联立法会议员陈仲尼今日（2月23日）在金钟政府总部东翼行人天桥以「船长」造型亮相，推广政府新成立的内地企业「出海」一站式平台，协助内地企业利用香港专业服务开拓国际市场。

陈仲尼一身「船长」装扮，寓意企业「出海」。民建联提供
陈仲尼一身「船长」装扮，寓意企业「出海」。民建联提供
陈仲尼一身「船长」装扮。民建联提供
陈仲尼一身「船长」装扮。民建联提供

陈仲尼感谢行政长官接纳其去年5月的建议，整合投资推广署、贸发局及驻内地办事处资源，组成专班及一站式平台，助力内地企业「出海」。他指出，面对国际地缘政治风险升温，内地企业拓展海外市场的需求殷切，但常遇国际法律、会计、金融及认证等障碍。香港凭借国际金融中心地位及专业服务优势，能提供法律、会计、品牌推广等一条龙支援，更可协助企业来港上市，拓宽融资渠道，让港商从中获得商机。

陈仲尼透露，今日头戴船长帽，手持舵轮道具的造型，是他与团队集思广益的成果。他期望政府做好平台推广工作，让内地企业认识本港提供的平台，再安排专人介绍专业服务，其后亦要检查服务是否到位，以一条龙方式把工作做旺做好。他观察到，港交所的上市平台是内地企业经常提及的需求。

他强调，香港是协助内地企业「出海」的理想启航港口，期望平台能助力内地企业进军国际市场。

记者：周育莹

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
8小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前