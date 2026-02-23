陈仲尼扮船长推广「出海」平台 冀助内地企业藉港优势拓国际商机︱Kelly Online
更新时间：14:27 2026-02-23 HKT
发布时间：14:27 2026-02-23 HKT
发布时间：14:27 2026-02-23 HKT
民建联立法会议员陈仲尼今日（2月23日）在金钟政府总部东翼行人天桥以「船长」造型亮相，推广政府新成立的内地企业「出海」一站式平台，协助内地企业利用香港专业服务开拓国际市场。
陈仲尼感谢行政长官接纳其去年5月的建议，整合投资推广署、贸发局及驻内地办事处资源，组成专班及一站式平台，助力内地企业「出海」。他指出，面对国际地缘政治风险升温，内地企业拓展海外市场的需求殷切，但常遇国际法律、会计、金融及认证等障碍。香港凭借国际金融中心地位及专业服务优势，能提供法律、会计、品牌推广等一条龙支援，更可协助企业来港上市，拓宽融资渠道，让港商从中获得商机。
陈仲尼透露，今日头戴船长帽，手持舵轮道具的造型，是他与团队集思广益的成果。他期望政府做好平台推广工作，让内地企业认识本港提供的平台，再安排专人介绍专业服务，其后亦要检查服务是否到位，以一条龙方式把工作做旺做好。他观察到，港交所的上市平台是内地企业经常提及的需求。
他强调，香港是协助内地企业「出海」的理想启航港口，期望平台能助力内地企业进军国际市场。
记者：周育莹
