财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？

《财政预算案2026》今日（25日）上午11时公布。财政司司长陈茂波早前指，受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目相信只有低位赤字，甚至有盈余。外界关注今年预算案会否「派糖」，包括提高薪俸税退税、差饷宽免、子女免税额等。《星岛头条》持续更新现场重点，助读者了解预算案最新资讯。

今年《预算案》封面颜色为紫色，陈茂波解释，这寓意在瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强。政府去年预计，本年度会录得约670亿元赤字，但陈茂波早前已预告经营帐目可提前一年恢复盈余。公共财政状况有改善，政界预期今年「派糖」力度会增加，相信薪俸税退税、住宅差饷宽免等纾困措施会延续；多个政团亦要求提高子女免税额，相信《预算案》会有著墨。

此外，政府划拨款约2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游，识别具商业吸引力项目，发展一日游或深度游等，北部都会区超过200条乡村将包括其中。

不过，部分措施料不会推行，例如派消费劵、用强积金置业等。电动私家车「一换一」税务宽减计划去向亦备受关注，由于电动车普及程度已大增，政府今年有机会进一步减少优惠，触发车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车。

至于公务员加薪问题，去年《预算案》罕有公布行政、立法、司法机构一致冻薪，并叫停薪酬趋势调查。据了解，政府今年会按既定机制决定公务员调薪，即由薪酬趋势调查委员会进行调查，再交由行政长官会同行政会议决定。

