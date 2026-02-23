财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切

财政预算案2026前瞻︱《财政预算案》本周三发表，其中3月底完结的电动车「一换一」计划会否延续，备受关注。车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车，享受税务宽减。运输署数字显示，今年首月有3,241辆电动私家车在计划下完成登记，较去年平均每月数字高出19.6%。业界人士指，登记数字急增与车行心理营销有关；有行会成员期望政府勿一刀切削减，应循序渐进减少税务宽免。

今年1月逾3200辆登记 较去年平均每月升近两成

政府自2018年起推出电动私家车「一换一」计划，燃油车车主销毁旧私家车并购买新电动私家车，可获得较高的首次登记税宽减，初期宽减额上限为28.75万元。近年政府财赤，2024年宣布延长计划两年至今年3月31日，但宽减额上限调低至17.25万元，税前车价逾50万元的电动车则不获宽免。环境及生态局回复指，政府正检视电动车「一换一」计划，并将适时公布最新安排。

根据运输署数字，计划自2018年至今年1月，共有约13.2万辆电动私家车在计划下完成登记，占期内登记电动私家车总数逾九成，数字逐年递升至前年的32,460辆，惟同年政府收紧优惠后升势停止，去年只有32,531辆车登记，与前年相若。计划今年3月底届满，近月气氛转热，今年1月已有3,241辆车完成登记，较去年每月平均数增加19.6%。

宽减税项方面，2023年计划下的首次登记税宽减总额达73.9亿元，为实施以来最高；2024年收紧资助范围后，2024年及2025年相关首次登记税宽减总额分别为69.4亿元及53.9亿元，分别较2023年下降6%及27%，仍比2022年的53亿元为高。而今年首月的3,241宗申请，则涉及5.28亿元宽减税额。

「一换一」计划加速电动车在港普及，电动私家车首次登记比例由2021年的24%，激增至2025年的逾70%，即每10辆新登记私家车中，有超过7辆属电动车。不过环境局早前更新《电动车普及化路线图》，列出5项工作范畴，包括建立以高速充电桩为骨干的充电网络，指电动私家车普及化已逐渐由市场主导，未来主要透过充电网络建设、维修培训及电池回收等，完善配套，外界关注「一换一」计划会否取消。

汽车会：倘取消计划车主或延迟换电动车

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，今年首月「一换一」登记数字暴升，与车行利用车主「赶尾班车」心理营销有关。对于近年计划每年宽减税款达数十亿元，李耀培指，相关税款近两年已收窄，倘计划取消，车主或会延迟更换电动车，库房亦不会收到有关税款。

他续指，以电动车取代燃油车的好处不能简单以金钱衡量，而本港汽车车途短，车主不会如外国车主因燃油费高而转用电动车，故推动使用电动车的难度比外国更高，「难得『 一换一』是很聪明的做法，保留计划是对香港有好处」。

陈克勤倡分两阶段递减

本身是电动车车主的行会成员、民建联议员陈克勤表示，电动车是大势所趋，若延续「一换一」，对达致2035年或之前停止新登记油车的目标，有正面作用。他理解政府要兼顾财政，但希望勿一刀切把税务宽免减至零，建议循序渐进分两阶段递减，由目前的17.25万元先减一半，相信市民接受程度较高。他担心若取消「一换一」，会影响整个行业发展，包括充电桩产业。

理工大学专业及持续教育学院高级讲师刘锐业认为，政府如要持续大力推动电动车，应维持登记税宽减的措施，甚至考虑增加宽减税务的额度，「司机没有优惠的话，如何有诱因换电动车？」

记者：曾伟龙