长洲西湾及榕树湾等3个公众码头料今年竣工 发展局：有序推展「改善码头计划」项目

发展局局长宁汉豪在网志表示，发展局于2017年推出「改善码头计划」，透过重建或增建公共码头，以及提升码头设施，改善新界及离岛偏远地方的对外海上交通。计划涵盖23个公众码头，其中10个已完成工程并投入服务，余下的项目会继续按工务工程的优次和整体部署，有序地推展，当中长洲西湾码头、大澳公众码头及南丫岛榕树湾公众码头预计于今年完成改善工程；而西贡麻南笏码头及大埔榕树澳码头的改善工程则预料在明年完成，便利市民及游客一同发掘香港海岸、离岛及郊野的多元魅力。

已完成10个码头改善工程

土木工程拓展署工程师梁国华表示，「改善码头计划」可让市民在更安全、舒适的环境下出行，现时已完成改善工程的10个码头分别位于南丫岛的北角；西贡的滘西村、粮船湾；大埔的荔枝庄、深涌、三门仔；沙田的马料水；大屿山的二澳、东涌马湾涌；以及马湾的石仔湾。土木工程拓展署联同相关部门在推展各项目时，通盘考虑公共安全、交通畅达性、地区诉求及环境等多方面因素，并以「以人为本」作为设计和工程取向，务求每一个码头都能切合市民需要。

立法会议员（香港岛西）陈学锋认为，南丫岛北角码头的改善工程大大改善了居民的出行体验。他指南丫岛北角码头以前只有简单登岸设施，船只泊岸时只可以船头靠岸，一旦受风浪影响，市民登岸或登船会相当危险。而新码头落成后，泊位非常宽阔，设施完善，船只可以稳定地「侧靠」泊岸，便利市民特别是长者上落，因此居民亦有感新码头令他们的生活质素有所提升。

粮船湾新码头泊位增至四个

局方指，粮船湾码头的改善工程，更对传承传统节庆起着关键作用。新码头落成后，泊位由一个增至四个，大大改善旧码头难以应付大量人流的问题。粮船湾天后宫值理会代表张溢良相信，今年天后诞人流将更为畅旺，而随着新码头落成，游人登船、登岸亦更为安全及畅顺。

政府形容新码头设计更为现代化，增设 Wi‑Fi、无线充电装置及电子显示屏，让市民在候船时也能方便获取资讯和使用电子装置。马料水新渡轮码头提供两个泊位，有助分流原有马料水渡轮码头及附近梯台的船只和乘客流量，纾缓假日的繁忙情况。

有望逐步开拓「水路」游览模式

梁国华指，在规划新码头时，团队积极引入创新科技，应对复杂的海洋环境及极端天气，借以提升工程效率及安全。以马料水新渡轮码头为例，工程团队配置了计划中最大型的浮动平台系统，让轮椅使用者及有需要人士在不同潮汐情况下也可平稳、安全地登船，体现无障碍出行。

立法会议员（选委会）姚柏良认为，香港拥有美丽的海岸线以及离岛和小岛屿，这些地方往往缺乏陆路交通接驳，随着马料水新渡轮码头、荔枝庄及深涌码头的改善工程陆续完成，有望逐步开拓「水路」游览模式，让市民及游客感受吐露港及印洲塘一带的优美景色及独特地质风貌。姚柏良表示，新码头的完善配套让郊游模式产生更多可能性，令市民及游客的体验更为丰富。