美国向全球加征关税 林健锋：关税战无赢家 吁外界静观其变

更新时间：19:12 2026-02-21 HKT
发布时间：19:12 2026-02-21 HKT

美国最高法院裁定总统特朗普的关税措施不合法，特朗普其后签署行政命令，2月24日起向全球加征10%关税。行政会议成员、经民联副主席林健锋表示，关税战没有赢家，只会搞乱世界贸易秩序，美国政府应尊重法庭裁决。他又指，特朗普政府政策经常改动，加上快将访华，认为外界应静观其变。

林健锋指，特朗普政府政策经常改动，加上快将访华，认为外界应静观其变。资料图片
林健锋指，特朗普政府政策经常改动，加上快将访华，认为外界应静观其变。资料图片

财经事务及库务局局长许正宇今早出席电台节目后，被问到新安排对香港的影响，他说事件体现本港政策稳定性和确定性，体现香港作为一个资金、投资的安全港或避风港的优势，同时让全球投资者知道可预见性的重要性。

特朗普加征10%关税 许正宇料对本港经济影响有限

特朗普在社交平台Social Truth发文，宣布已签署行政命令，向全球加征10%关税。这项新关税将于2月24日生效，为期150天。对于包括制药业在内的独立调查产业及根据美墨加协议进入美国的商品仍享有豁免。

白宫其后证实，在最高法院作出裁决后，美国政府依据先前行政命令、援引《国际紧急经济权力法》推动的相关关税将不再有效。白宫官员指，先前已与美国达成贸易协议的国家，未来也将适用这项10%的新关税税率。

