《香港铁路标准》下周面世 运物局拟立法规管集体运输系统专营权 料年内提交立法会

运输及物流局局长陈美宝于年初五发网志，预告《香港铁路标准》将于下周面世，更称《香港铁路标准》不仅会是香港的自家品牌，目标是让它成为大湾区标准，乃至新的世界标准之一。



路政署同步成立「铁路审批组」，整合屋宇测量、结构工程及土木工程等专业范畴的力量，一条龙处理新铁路项目的建筑图则审批工作，为安全和质量严格把关，审批组同时设立电子中央审批平台，进一步加快提交文件及审批建筑图则的流程。



当局正积极筹备立法，引入一套技术中立、通用且标准化的全新监管框架，为规管日后引入的陆上集体运输系统的专营权及服务提供法律基础。新的制度将有助缩短引进新系统及新营办商的筹备时间，让特区政府能灵活应对创新运输模式及市场变化，迅速把握技术突破带来的机遇。相关条例草案预计于今年内提交立法会审议。



她表示，《香港铁路标准》的特色可以用两个「一」字盖括，包括「共冶一炉」，将东西精髓紧密联系，融合一起正是香港铁路标准的特色，香港沿用的铁路标准从没有辑录成书，而是结合现行多项香港法律及法例、相关政府部门各自的工程标准、技术指引及要求，以及铁路公司的企业设计及技术规范所构成的体系。这体系主要以英国及欧洲标准为基础，再因应本地情况调整，已沿用数十年，并随着推展铁路项目更新。



在确保铁路安全、质量和绩效为本的大前提下，经过详细分析和比对后引入国家标准和其他地方合适的铁路标准，再因地制宜，按香港环境条件作出调整。《标准》整合了适用在香港的不同铁路准则，「新标准」除了保留香港沿用的铁路标准体系；更广泛参考国际不同的标准及规范，当中包括欧洲标准EN、电机电子工程师IEEE标准、国际电工委员会IEC标准、国际标准化组织 ISO标准 。



第二个「一」是一览无遗，新标准覆盖铁路项目的整个生命周期，一条铁路从图纸设计开始，到施工、营运，以至维修保养，都能提供清晰技术依据和指引，有规可循。新标准容让新铁路项目选用更多不同的先进建筑技术、建筑物料、装备及铁路系统，并提供清晰的技术规范作为监管部门的审批依据，同时便利业界制定及优化施工工序。



她相信《香港铁路标准》可推动业界采用标准化设计、引入创新建造技术及物料、完善供应链及优化工序，与时并进、提速提效，同时亦正因新标准覆盖铁路项目的整个生命周期，对营运者纪录、管理及维修保养铁路资产，以及乘客的良好体验都有裨益，包括日后铁路车站可优化整合设备，地尽其用；更大规模使用先进M.I.C组装合成技术，亦可提速提效；及乘客设施的规格亦会得到提升，进一步改善乘客体验。



记者：郭咏欣

