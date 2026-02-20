律政司成立高层预备小组 对接国家「十五五」规划

律政司宣布成立律政司对接「十五五」规划高层预备小组，为迎接即将公布的国家「十五五」规划展开筹备工作，就「十五五」规划作出更全面、精准和细致的战略部署，更积极发挥香港法律和争议解决服务在国家发展中的角色。

预备小组由律政司司长林定国和律政司副司长张国钧，分别出任组长和副组长。成员包括民事法律专员、法律政策专员、国际法律专员和律政司政务专员，两名秘书分别是法治建设办公室首席政府律师和香港国际法律人才培训办公室主任。

律政司对接「十五五」规划高层预备小组召开首次会议。

林定国：为建设法治中国献力

预备小组今日召开首次会议，讨论了律政司在「十五五」规划下的重点发展领域、人手和资源编配等工作。待「十五五」规划细节出台后，预备小组将转为编制小组，以推展主动对接工作，并按行政长官指示，在年内完成对接的「香港五年规划」，推动香港更好融入国家发展大局。

林定国表示，香港可在「十五五」规划中，争取发挥其「国际化、高水平、信誉好」的法律和争议解决服务优势，并在培训国际法律人才方面积极作为，在国家涉外法治建设中发挥更好作用，为建设更高水平的法治中国贡献力量。