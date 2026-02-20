Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张国钧：香港专业服务具三大独特优势 冀做好「金牌媒人」为内企精准牵线

政情
更新时间：11:03 2026-02-20 HKT
律政司副司长张国钧早前到印尼访问，期间到访当地一户家喻户晓的雪糕品牌艾雪（Aice）的总部，并与集团总裁王嘉成进行交流。他强调，新一年将带领「香港专业服务出海平台」以及由业界专家组成的「出海专业服务专家委员会」，进一步整合香港金融、法律、会计等界别资源，致力做好「金牌媒人」，为内地企业精准牵线，配对最适切的专业服务。

艾雪以香港为据点启航出海到东南亚

张国钧表示，艾雪的创始团队均来自中国内地，他们独具慧眼，选择以香港为据点，再启航出海到东南亚。十年耕耘，今天的艾雪已成为印尼的「国民雪糕品牌」，东南亚市占率稳步攀升，更计划拓展至巴西、坦桑尼亚等其他赤道地区市场。

律政司副司长张国钧早前到印尼访问，期间到访当地一户家喻户晓的雪糕品牌艾雪（Aice）的总部，并与集团总裁王嘉成进行交流。政府新闻处图片
张国钧(左)强调，新一年将带领「香港专业服务出海平台」以及由业界专家组成的「出海专业服务专家委员会」致力做好「金牌媒人」。政府新闻处图片
香港专业服务具三大独特优势

他提到，香港专业服务有三大独特优势，首先，香港具国际级金融赋能，助力企业稳步成长，作为国际金融中心，汇聚了全球顶尖的投资银行和金融机构，其地理位置、工作语言以及文化包容性，为企业提供了无可比拟的融资平台。

他续指，香港普通法体系为企业保驾护航 ，在「一国两制」下，香港是国家唯一的普通法司法管辖区，法律体系与国际高度接轨，加上全方位的专业服务，成为内企「出海」的信心之选 ；第三则是全方位的专业服务，除了金融和法律，香港的会计、管理、认证等专业服务同样具备国际视野和高水平标准。

张国钧最后形容艾雪的故事，正是香港专业服务助力内企成功「出海」的最佳写照，期待未来有更多内企，借助香港这个高水平的专业服务平台，乘风破浪，开拓更广阔的国际市场。

