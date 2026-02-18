罗淑佩观赏花车巡游 大赞：精彩、美轮美奂！ 上载私房照片凑热闹︱Kelly Online

旅发局主办的「国泰新春国际汇演之夜」昨晚大年初一（17日）在尖沙咀举行。文体旅局局长罗淑佩今日（18日）在社交平台发文，指昨晚的花车巡游非常精彩，大赞花车全部美轮美奂。她认为国泰航空80周年出动穿上历来各款机舱服务员制服的同事倾力演出，既怀旧又十分吸引。

大赞花车全部「美轮美奂」

而主要景点如迪士尼、海洋公园、马会，以及新参与的麦当劳、林村许愿节和香港潮流IP花车等各展所长。她又指，幸好旅发局早有准备，以启德主场馆和以马为主题的一大一小花车压轴，为巡游划上完美句号。

农历新年继续给市民旅客带来精彩连连

罗淑佩表示，花车以外，40多队表演队伍的演出亦热闹、紧张和搞笑兼而有之，强劲得很。她说，看过花车，观众亦带兴奋心情、愉快笑容离开，表示当局会继续努力，在农历新年假期给市民和旅客带来精彩连连。她最后在帖文笑言：「既然全网洗版，我也来凑凑热闹，贴些私房照片与大家分享！」

图片来源：罗淑佩FB