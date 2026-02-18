Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩观赏花车巡游 大赞：精彩、美轮美奂！ 上载私房照片凑热闹︱Kelly Online

政情
更新时间：14:38 2026-02-18 HKT
发布时间：14:38 2026-02-18 HKT

旅发局主办的「国泰新春国际汇演之夜」昨晚大年初一（17日）在尖沙咀举行。文体旅局局长罗淑佩今日（18日）在社交平台发文，指昨晚的花车巡游非常精彩，大赞花车全部美轮美奂。她认为国泰航空80周年出动穿上历来各款机舱服务员制服的同事倾力演出，既怀旧又十分吸引。

大赞花车全部「美轮美奂」

而主要景点如迪士尼、海洋公园、马会，以及新参与的麦当劳、林村许愿节和香港潮流IP花车等各展所长。她又指，幸好旅发局早有准备，以启德主场馆和以马为主题的一大一小花车压轴，为巡游划上完美句号。

农历新年继续给市民旅客带来精彩连连

罗淑佩表示，花车以外，40多队表演队伍的演出亦热闹、紧张和搞笑兼而有之，强劲得很。她说，看过花车，观众亦带兴奋心情、愉快笑容离开，表示当局会继续努力，在农历新年假期给市民和旅客带来精彩连连。她最后在帖文笑言：「既然全网洗版，我也来凑凑热闹，贴些私房照片与大家分享！」

图片来源：罗淑佩FB

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
6小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
00:44
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
社会
6小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
4小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
19小时前
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
亲子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
3小时前