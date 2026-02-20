财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风

《财政预算案》下周三（2月25日）年初九发表。今年公共财政状况显著改善，在政府严控开支、印花税收入大增下，财政司司长陈茂波已预告经营帐目会提早一年于本年度恢复盈余，外界估计综合帐目亦只有较低位的赤字。政界预期今年「派糖」力度会比去年增加，与市民分享经济成果，但由于中长期财政前景仍须审慎，故建议以「少甜」为原则。

财政预算案2026｜政府原预计今年赤字670亿 料实际大幅改善

政府于去年《预算案》前夕预告，赤字可能达千亿元，最终库房亦「见红」803亿元，各界纷纷献计削减开支。去年预计经营帐目会在2026/27年度恢复盈余，但受惠于金融市场畅旺，港股日均成交额按年增近倍至约2,500亿元，股票印花税收入高于预期，加上财政整合工作管控部分开支增幅，本年度经营帐目将恢复盈余。

不过，这并不代表今年必定扭亏为盈。政府收支大体可分为经营帐目和非经营帐目，前者主要是各项税收、投资收入、政府收费等，开支则主要是政府的日常支出。非经营帐目方面，收入主要与土地相关，支出则主要涉及基建工程项目及土地征用。由于近年政府地价收入减少，同时要为未来北部都会区建设作投资，因此近年综合帐目多属赤字。

相关文章：

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限

会计师行料今年度轻微盈余

翻查数据，自2020年新冠疫情以来，除2021/22年度有短暂盈余外，本港其余年份皆录得赤字（见表）。据政府财政总目，政府财政储备截至2025年12月31日为6,982亿元。

尽管如此，今年财政状况比去年大幅改善是不争事实。各大会计师行近日先后发表预测，其中罗兵咸永道估计本财政年度政府将录得综合赤字仅2亿元，较去年预测的670亿元赤字大减；安永预计赤字收窄至5亿元，德勤甚至预料可录得5亿盈余。无论最终何者准确，总体方向都是对今年财政状况审慎乐观，最终只录得轻微赤字，甚至不排除有盈余。

立法会财委会主席、经民联党魁吴永嘉。吴永嘉议办提供

吴永嘉：财政有一丝曙光 「少甜」精准派糖

每年《预算案》均会推出俗称「派糖」的纾困措施，即使去年录巨额赤字，政府亦保留部分常规措施，例如上限1,500元的薪俸税宽减、上限500元的住宅及非住宅物业差饷宽减、社会保障金「半粮」等。多个党派预期，今年「派糖」力度会比去年显著加强。

立法会财委会主席、经民联党魁吴永嘉向《星岛》表示，过去两年赤字巨大，理财须极度审慎，现时见到一丝曙光，经营帐目有所改善，大家当然希望可以分享红利。但他提醒，地缘政局变幻莫测，经营环境仍未完全复苏，仍要审慎理财。他认为「审慎理财」、「投资未来」、「纾缓民困」，三者之间并没有冲突，审慎并非「做守财奴」，而是「应使则使、精准投放」；投资发展未来产业及创新产业，打造新增长点，增加收益，一定要积极做、全力做。创富之后亦必须精准投放资源，改善民生。

相关新闻：

财政预算案2026｜新加坡派3000元消费券 香港可仿效？经济学者列数原因反对

财政预算案2026｜自由党倡再减烈酒税 新民党提新生婴儿奖励金 第二胎加至3万

消费券难实行 经济环境已变效益成疑

今年坊间对「派糖」期望略为提高，吴永嘉认为「派糖」有两重意义：分享成果、扶贫解困。现时财政状况有好转，建议可推「少甜」措施，须有针对性，不用一刀切。他期望政府按实际需要支援市民，例如提高医疗券、院舍券及各类津贴金额，调升各种免税额上限，放宽各种资助及配对基金的申请门槛等，可能更精准到位。他认为社会经济环境已与以往不同，直接派钱、派消费券未必最适合。

提到消费券，民建联今年建议以抽奖形式，派发限于周末使用的消费券；议员吴杰庄提倡派「夜间消费券」。不过据了解，政府不会接纳相关建议，主因是公共财政承担较高，但经济效益难以保证。

中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量。资料图片

学者指长远宜审慎 目前收入约千亿元属发债所得

中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，今年财政状况改善主因是股市畅旺、印花税收入高，长远能否持续要视乎利率走势，预期减息的大方向短期内不会大变，因此至少一年内股市交投仍是偏向活跃，有利库房收入。但他提醒，纵使财政状况比预期好，政府开支仍然很大，加上约有1000亿元收入是政府发行债券所得，长远而言亦需「填补」，公共财政宜审慎。

「派糖」方面，庄太量认为消费券效益未必最佳，即使考虑派发亦应有针对性，例如只限周末市民北上消费高峰时期。他指过去派消费券的经验显示，若不设限制供市民任意消费，最终只会令超市加价、市民实际消费未必增多，强调纾缓措施应做得有针对性，集中帮助基层、长者等有需要人士。

附表：过去十年度财政盈余/赤字

财政年度 盈余(赤字)

2015/16 144亿

2016/17 1111亿

2017/18 1490亿

2018/19 679亿

2019/20 (106亿)

2020/21 (2325亿)

2021/22 294亿

2022/23 (1223亿)

2023/24 (1002亿)

2024/25 (803亿)

2025/26 (670亿)*

*预算

记者：林剑