Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风

政情
更新时间：07:00 2026-02-20 HKT
发布时间：07:00 2026-02-20 HKT

《财政预算案》下周三（2月25日）年初九发表。今年公共财政状况显著改善，在政府严控开支、印花税收入大增下，财政司司长陈茂波已预告经营帐目会提早一年于本年度恢复盈余，外界估计综合帐目亦只有较低位的赤字。政界预期今年「派糖」力度会比去年增加，与市民分享经济成果，但由于中长期财政前景仍须审慎，故建议以「少甜」为原则。

财政预算案2026｜政府原预计今年赤字670亿 料实际大幅改善

政府于去年《预算案》前夕预告，赤字可能达千亿元，最终库房亦「见红」803亿元，各界纷纷献计削减开支。去年预计经营帐目会在2026/27年度恢复盈余，但受惠于金融市场畅旺，港股日均成交额按年增近倍至约2,500亿元，股票印花税收入高于预期，加上财政整合工作管控部分开支增幅，本年度经营帐目将恢复盈余。

不过，这并不代表今年必定扭亏为盈。政府收支大体可分为经营帐目和非经营帐目，前者主要是各项税收、投资收入、政府收费等，开支则主要是政府的日常支出。非经营帐目方面，收入主要与土地相关，支出则主要涉及基建工程项目及土地征用。由于近年政府地价收入减少，同时要为未来北部都会区建设作投资，因此近年综合帐目多属赤字。

相关文章：

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限

会计师行料今年度轻微盈余

翻查数据，自2020年新冠疫情以来，除2021/22年度有短暂盈余外，本港其余年份皆录得赤字（见表）。据政府财政总目，政府财政储备截至2025年12月31日为6,982亿元。

尽管如此，今年财政状况比去年大幅改善是不争事实。各大会计师行近日先后发表预测，其中罗兵咸永道估计本财政年度政府将录得综合赤字仅2亿元，较去年预测的670亿元赤字大减；安永预计赤字收窄至5亿元，德勤甚至预料可录得5亿盈余。无论最终何者准确，总体方向都是对今年财政状况审慎乐观，最终只录得轻微赤字，甚至不排除有盈余。

立法会财委会主席、经民联党魁吴永嘉。吴永嘉议办提供
立法会财委会主席、经民联党魁吴永嘉。吴永嘉议办提供

吴永嘉：财政有一丝曙光 「少甜」精准派糖

每年《预算案》均会推出俗称「派糖」的纾困措施，即使去年录巨额赤字，政府亦保留部分常规措施，例如上限1,500元的薪俸税宽减、上限500元的住宅及非住宅物业差饷宽减、社会保障金「半粮」等。多个党派预期，今年「派糖」力度会比去年显著加强。

立法会财委会主席、经民联党魁吴永嘉向《星岛》表示，过去两年赤字巨大，理财须极度审慎，现时见到一丝曙光，经营帐目有所改善，大家当然希望可以分享红利。但他提醒，地缘政局变幻莫测，经营环境仍未完全复苏，仍要审慎理财。他认为「审慎理财」、「投资未来」、「纾缓民困」，三者之间并没有冲突，审慎并非「做守财奴」，而是「应使则使、精准投放」；投资发展未来产业及创新产业，打造新增长点，增加收益，一定要积极做、全力做。创富之后亦必须精准投放资源，改善民生。

相关新闻：

财政预算案2026｜新加坡派3000元消费券 香港可仿效？经济学者列数原因反对

财政预算案2026｜自由党倡再减烈酒税 新民党提新生婴儿奖励金 第二胎加至3万

消费券难实行 经济环境已变效益成疑

今年坊间对「派糖」期望略为提高，吴永嘉认为「派糖」有两重意义：分享成果、扶贫解困。现时财政状况有好转，建议可推「少甜」措施，须有针对性，不用一刀切。他期望政府按实际需要支援市民，例如提高医疗券、院舍券及各类津贴金额，调升各种免税额上限，放宽各种资助及配对基金的申请门槛等，可能更精准到位。他认为社会经济环境已与以往不同，直接派钱、派消费券未必最适合。

提到消费券，民建联今年建议以抽奖形式，派发限于周末使用的消费券；议员吴杰庄提倡派「夜间消费券」。不过据了解，政府不会接纳相关建议，主因是公共财政承担较高，但经济效益难以保证。

中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量。资料图片
中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量。资料图片

学者指长远宜审慎 目前收入约千亿元属发债所得

中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，今年财政状况改善主因是股市畅旺、印花税收入高，长远能否持续要视乎利率走势，预期减息的大方向短期内不会大变，因此至少一年内股市交投仍是偏向活跃，有利库房收入。但他提醒，纵使财政状况比预期好，政府开支仍然很大，加上约有1000亿元收入是政府发行债券所得，长远而言亦需「填补」，公共财政宜审慎。

「派糖」方面，庄太量认为消费券效益未必最佳，即使考虑派发亦应有针对性，例如只限周末市民北上消费高峰时期。他指过去派消费券的经验显示，若不设限制供市民任意消费，最终只会令超市加价、市民实际消费未必增多，强调纾缓措施应做得有针对性，集中帮助基层、长者等有需要人士。

附表：过去十年度财政盈余/赤字

财政年度 盈余(赤字)

2015/16 144亿
2016/17 1111亿
2017/18 1490亿
2018/19 679亿
2019/20 (106亿)
2020/21 (2325亿)
2021/22 294亿
2022/23 (1223亿)
2023/24 (1002亿)
2024/25 (803亿)
2025/26 (670亿)*

*预算

记者：林剑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
18小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
14小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
9小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
10小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
16小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
14小时前