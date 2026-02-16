农历新年︱李家超观塘年宵逾千元买年花 掏$100元买原价$80五代同堂：十全十美唔使找！

【农历新年/马年/除夕/年宵/观塘/李家超】今日（16日）是年廿九除夕，特首李家超继上周五（13日）岁晚家访后，今日下午3时再次落区，联同民青局局长麦美娟、环境局局长谢展寰等到访观塘游乐场年宵市场。李家超沿途向市民送上祝福，又遇到两位小朋友，考他们拜年的祝贺说话，问及小朋友喜欢的玩具时，他又透露自己小时候喜欢买玩具车。李家超遇到小朋友Rachel，邀请她代特首向全港市民祝贺，她身体健康、龙马精神，最喜欢英文名 Richael 祝她学业进步，马到功成。

买$80五代同堂 掏$100说「十全十美唔使找」

李家超先花费120元购买银柳，寓意财富滚滚；其后买价值80元的「五代同堂」，然后掏出100元向商户说「十全十美唔使找」；再以800元分别购买一束199元、和一盆598元的兰花，又祝商户「大家都发、马年一路发」。经简单统计，李家超今午行花市一共花费逾1,000元。

祝广大市民马年一马当先 感谢记者年中无休

他又参观学生摊档，表示欣赏他们的标语「奔腾不息、自强向前」，形容学生们将来是社会的希望、「新力军」，鼓励他们参与麦美娟的青年工作，亦祝他们学业进步，与一众学生和警方吉祥物「提子」合照。

李家超行完花市后见记者时表示，今天特意来视察观塘年宵气氛，令他回想起小时候和家人行花市的美好回忆。李家超祝广大市民马年龙马精神、一马当先、马上有福。他又感谢新闻工作者年中无休、在节日中仍工作，祝各位「铁脚马眼神仙肚」一马当先、工作顺利。

李家超称买了银柳，代表活力，到春季时生机勃勃；而五代同堂寓意合家欢乐平安、金玉满堂；兰花是君子之花，有雅气又「襟摆」，寓意好事连连。他指今晚是食团年饭的大日子，祝愿在家或外出团年的市民今晚都温馨、团团圆圆，明早一起身就迎接马年，祝市民在各行各业都一马当先、心想事成。李家超又提到今年全港设有14个花市，有湿干货，亦有食物，而在观塘花市亦有「清洁龙阿德」供市民打卡增加气氛。

谢展寰：年宵首5日逾190万人次 按年增两成

环境及生态局局长谢展寰表示，食环署今年在全港设有14个年宵市场，提供1,500个摊位，包括900个湿货摊位，售卖各种年花，另有600多个干货摊位，而今年摊位成交价较去年增加32%。他又称在参观过程有档主向他表示，今年营业额较去年好。

谢展寰续指，今年年宵人流较住年多，年宵首5日有逾190万人次，较去年同期增加约2成，反映市道较去年好，今年气氛、安排、生意更上一层，相信档主和市民都会感受到浓厚节日气氛。

谢展寰指年宵首5日逾190万人次，按年增两成。

档贩首见李家超真人：十分亲民、友善

档贩杨小姐接受《星岛头条》访问时指，见到特首很惊喜，「无谂过一个小小社区，佢都会过嚟」，形容李家超亲民、友善。她又称李家超有向她关心今年年宵市道、人流情况；另一档贩陈小姐表示见到李家超心情激动，这是首次看见他真人，认为他十分亲民。

林同学指，见到李家超很高兴，想不到他会来到与青年交流。她又指李家超赞赏其摊位的标语，又称期望全港青年都能一如标语的说话「奔腾不息，自强向前」进一步发展。对于被特首形容为新力军，她指年青人为社会未来，相信特首是希望透过这句话去鼓励他们。

记者：林彦汛

摄影：苏正谦、卢江球

相关新闻：

马年｜李家超新春贺辞：马不停蹄把握机遇 特首夫人创作「马到功成」陶瓷彩绘

李家超岁晚落区 探访长者赞居家安老典范 商社会高龄化对策