农历新年︱陈茂波访维园年宵摊档 商户均称今年气氛比去年好

政情
更新时间：12:35 2026-02-15 HKT
发布时间：12:35 2026-02-15 HKT

财政司司长陈茂波表示，今天（2月15日）是年廿八，趁岁晚提早跟市民拜年，昨天与同事们一起探访了两个家庭，并到访维园年宵市场，向市民送上祝贺。摊档商户都称今年气氛比去年好。

14个年宵市场各具特色

陈茂波在网志表示，食环署在全港各区设立合共14个年宵市场，每个各具特色。维园花市过去多年都是本港规模最大的年宵市场，气氛特别热闹。他昨（14日）到访维园年宵市场，与跟一些年宵摊档商户聊天时，他们都说今年气氛比去年好。

此外，也有多个分别由大学生和中学生承投的摊位，这些年青人各自创作了多款以马年为主题的产品和贺年潮语，应节又有趣，突显出他们敏锐的时代感和创意。从暖杯到抱枕，从创意摆设到即席挥毫的挥春，他们的作品不单外观趣致吸引，也很注重情感共鸣，让大家买得开心。形容年青人实在是创意无限。

今年海外旅客显著增加16.4%

陈茂波指，今年以来旅客数字持续增加，从1月1日到上周五访港旅客人次达723万，比去年同期增加9.6%，当中海外旅客更显著增加16.4%。春节黄金周假期期间，预计访港的内地旅客量将有143万人次，日均访客人数料按年上升约6%。

他又称，香港的农历新年气氛浓厚，糅合了传统与现代的特色，也有不少盛事活动和表演，让市民有丰富精彩的选择，更吸引到不少旅客到来体验。本周二（大年初一），新春三天的公众假期期间，将有一系列的大型活动，为市民和旅客提供更多好去处。包括有年初一在尖沙咀举行的花车巡游，共有16队海内外表演团队参与，当中13队更是首次来港参演。除了两个本港大型主题公园的表演团，今年亦加入了Labubu及Molly等人气IP角色。

年初二则有烟花汇演，则以「马到功成耀香江」为主题，合共将发放31888枚礼花弹，并配有灯光效果，提供更精彩的观赏体验。年初三有贺岁赛马、年初五的足球贺岁杯，以至各区香火鼎盛的传统庙宇，都让香港在整个新年期间盛事连连、区区热闹。

