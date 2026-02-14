白皮书专题研讨会｜周霁分享3点体会 : 坚信特区定能以新安全格局 保障新发展格局

特区政府今日（15日）上午在政府总部举办《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书专题研讨会。行政长官李家超，中央港澳办副主任、国务院港澳事务办公室副主任、中联办主任、香港特区维护国家安全委员会国家安全事务顾问周霁，驻港国安公署署长董经纬分别在研讨会上致辞。特区政府邀请中央港澳办一局原局长、全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振民和人大常委会香港基本法委员会原副主任谭惠珠于研讨会发表主旨发言。

周霁分享3点体会

周霁致辞时表示，《白皮书》对于正本清源、凝聚共识、巩固香港由乱到治走向由治及兴良好局面，具有重大而深远的意义。他分享了三点体会：第一，深刻把握香港维护国家安全的历史逻辑，始终坚守「一国两制」的最高原则。深信特区一定能以总体国家安全观为指导，全面落实「爱国者治港」原则，筑牢香港维护国家安全防线，保障「一国两制」实践行稳致远。第二，深刻把握香港维护国家安全的制度逻辑，始终在法治轨道上切实维护国家安全。深信特区一定能坚持和完善行政主导，持续提升依法治理效能，不断提升维护国家安全的能力和水平。第三，深刻把握香港维护国家安全的实践逻辑，持续推进以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。坚信特区一定能更好统筹发展和安全、开放和安全、传统安全和非传统安全，主动对接国家「十五五」规划，不断塑造香港发展新动能新优势，以新安全格局保障新发展格局。

董经纬 : 黎智英案依法定罪判刑 展现香港由治及兴新阶段光明前景

董经纬致辞时指出，中央政府发布《白皮书》意义重大。适逢「十五五」开局之年、香港由治及兴迈出新步伐关键之年，适逢香港最具标志性的国安案件——黎智英案依法定罪判刑历史节点，展示了以习近平同志为核心的党中央全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针的重大成果，展现了香港从由乱到治走向由治及兴新阶段的光明前景。香港维护国家安全的斗争从未停止，中央政府在香港问题上始终将维护国家安全摆在重要位置。有了安全的护航，「一国两制」得以坚持和完善，必将继续行稳致远。驻港国家安全公署将一如既往坚定依法履职，践行国安法治，切实发挥职能作用，全力支持香港特区全面准确实施香港国安法律，坚决防范打击外部势力干扰破坏，与特区各界同心携手、并肩而行，共同守护国家安全、守护香港稳定、守护市民福祉，奋力续写「一国两制」成功实践新的篇章！

王振民: 《白皮书》全面总结香港维护国安实践历程和经验启示

王振民于主旨发言中阐释中央政府为甚么发布《白皮书》、《白皮书》的主要内容和原则精神，以及如何用好《白皮书》，以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。他强调发表《白皮书》的目的是为全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示，正本清源、凝聚共识，以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。《白皮书》实际上是祖国关于香港维护国家安全斗争历史的全面总结和系统疏理，重点是阶段性总结2020年以来在香港维护国家安全的重大事件、重大行动、重要成果，宣示中央政府对这一重大问题的原则立场。



王振民引述《白皮书》内容，形容国家安全犹如空气、阳光，受益而不觉，失之则难存。维护国家安全没有「局外人」，人人都是国家安全的持份者、受益人，也是国家安全的守护者、责任人。他重点阐述《白皮书》第五部分「以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展，以及维护国家安全六个方面的实践规律和具体要求，即六个「坚持」，更强调香港应在开放中维护安全。

他表示，作为连接世界第二大经济体和全球经济体系的关键枢纽，在香港维护国家安全，就是维护全球产业链、供应链、资金链安全，就是维护国际经济金融安全，就是维护经济全球化的基本秩序。在高度国际化环境下，香港既坚定不移维护国家安全，又坚定不移保持开放，在开放中保安全，以安全促开放。他认为《白皮书》释放了许多重要信息，包括「投资者可以放心，香港不会再乱，而且既保安全，又保发展，有活力，有自由，长期保持资本主义制度和生活方式不变，严格保护私有财产，继续拥有全球最公平、最开放、最具活力的营商环境。

他建议，要把学习《白皮书》与学习《宪法》、《基本法》和国安法结合起来，深入领会《白皮书》的精髓要义、原则精神，坚持依法维护国家安全，确保「一国两制」实践行稳致远，为民族伟大复兴增光添彩。

谭惠珠于主旨发言时表示《白皮书》内容充实、信息量大，她就其中比较有深刻体会的四个部分进行解读：（一）有关香港在宪制架构下的维护国家安全责任、（二）《香港国安法》和《维护国家安全条例》的必要性和符合「一国两制」的创新性、（三）爱国者治港原则的法律化、制度化，及（四）以高水平维护国家安全为高质量生产力发展护航。她指出中央和香港特区合力平定了2019年黑暴、港版「颜色革命」之乱；订立了《香港国安法》和《维护国家安全条例》，历史性地筑牢香港维护国家安全的法律长城、创设「一国两制」模式的维护国安机制；把爱国者治港原则法律化、完善香港的选举制度等成果。她认同《白皮书》指《香港国安法》创造性地建立了中央和特别行政区层面的维护国家安全机制，明确了香港特区维护国家安全委员会的判断权、决定权。她强调香港是中国不可分离的一部分，与内地是命运共同体，特区必须以「总体国家安全观」为指导，确保香港不成为危害国家安全的城市。

研讨会出席人士包括特区政府主要官员、行政会议成员、立法会议员、司法机构人员，以及中央驻港机构人员。特区政府会继续透过不同渠道，鼓励社会各界，包括政党、社团、组织等，举办有关《白皮书》的学习和交流活动，认真学习和领会当中的精神要义和指示，加深市民对香港维护国家安全方面的意识和正确理解，自觉维护国家安全，为中国现代化强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。