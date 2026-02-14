政府办白皮书专题研讨会 李家超：《白皮书》具一锤定音指导意义

特区政府早上(14日)在政总举办《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书专题研讨会。李家超在研讨会上发言，分享白皮书为他带来的三点重要启发。他强调，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，白皮书对此发挥了一锤定音的作用。

白皮书具一锤定音指导意义

李家超首先表示，《白皮书》对他带来三种重要启发和体会，首先是对香港特区至为重要，具有一锤定音的指导意义。他表示《白皮书》开宗明义阐明「维护国家主权、安全、发展利益是『一国两制』方针的最高原则」，明确了香港维护国安是「一国两制」的最高原则，发挥了一锤定音的作用。

《白皮书》从五个部分阐明香港维护国家安全的斗争从未停止、中央政府对香港有关的国家安全事务负有根本责任、香港特区切实履行维护国家安全的宪制责任等，亦全面回顾香港维护国家安全的实践历程和经验，并系统总结了实践要求。这对于香港全面准确贯彻「一国两制」方针，以高水平安全护航高质量发展，具有重大而深远的意义。

李家超指《白皮书》发布的时间节点十分关键，具有立足现实的警示意义。

发布时间节点具警示意义

第二，《白皮书》发布的时间节点十分关键，具有立足现实的警示意义。李家超表示，白皮书于黎智英案判决翌日发布，更具警示意义。从时间节点上看，《白皮书》发布之日，正是黎智英被法庭重判入狱二十年的翌日。黎智英背叛国家和香港特区，长期利用《苹果日报》荼毒市民，煽动仇恨、蓄意制造社会对立、美化暴力，公然乞求外部势力制裁中国、制裁香港特区，卖国祸港，罪证累累。法庭重判黎智英，彰显了法治和公义，更是对勾结外部势力危害国家安全的歹毒图谋，发出最严厉的警告。

《白皮书》在这个重要时候发布警醒大家必须牢记，香港曾因国家安全中门大开导致政治乱象不断，是在维护香港国家安全法律制度护佑下，才实现由乱到治、走向由治及兴。

「六个坚持」具实践落实行动意义

第三，《白皮书》用「六个坚持」系统论述以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展，具有实践落实的行动意义。

一、「坚持中央的根本责任和特区的宪制责任相统一」：李家超指，作为香港特区首长、当家人，会领导和统筹特区行政、立法、司法机关依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。

二、「坚持把特区管治权牢牢掌握在爱国者手中」：全面落实「爱国者治港」原则，坚持和完善行政主导，把政治安全摆在首位，推动行政与立法良性互动，不断提升特区政府的治理效能。

三、「坚持尊重和保障人权」：《香港国安法》和《维护国家安全条例》依法保障香港居民根据《基本法》和国际公约适用的权利和自由。其原则是惩罚极少数从事危害国家安全活动的犯罪分子，保护的是奉公守法的广大群众，确保「一国两制」行稳致远

四、「坚持在法治轨道上维护安全」：保持香港普通法制度，持续健全特区维护国家安全的法律制度和执行机制。严格依照《宪法》、《基本法》、《香港国安法》以及本地法律开展工作，坚持罪刑法定，法律不溯及既往，奉行无罪推定，一案不二审。

五、「坚持统筹发展与安全」：以高水平安全护航高质量发展，再以高质量发展保障高水平安全，在新形势下更加重视金融、航运、贸易，以及海外利益保护等非传统领域的安全。同时，积极融入及服务国家发展大局，巩固提升香港独特地位优势。

六、「坚持在开放中维护安全」：在有高水平安全保障下推进高水平开放。李家超表示，香港维护国家安全有助贡献维护全球产业链、供应链、资金链安全，维护国际经济金融安全，维护经济全球化的基本秩序，他衷心感谢中央始终全力支持香港建设高水平安全、防范化解重大风险隐患、广泛拓展国际联系及保持香港长期繁荣稳定。

李家超总结，当前世界变局加速演进，面对的国家安全风险变化莫测，现在安定繁荣的良好局面来之不易。他表示会继续与各界一起维护国家安全和推动发展经济，并以总体国家安全观为指引，把握《白皮书》的「六个坚持」，全面维护国家主权、安全、发展利益。他亦提到政府将通过不同渠道，鼓励社会各界举办有关《白皮书》的学习活动，增强市民的国家安全意识。

