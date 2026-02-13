司局长一连四日落区家访 麦美娟：以「骏马迎新」为主题 传递社区正能量

行政长官李家超今早(13日)在民政及青年事务局局长麦美娟、劳工及福利局局长孙玉菡及油尖旺民政事务专员李家维等人陪同下，到油麻地骏发花园探访市民，了解他们的生活情况。

司局长一连四日落区探访 今年将探访年轻和中产家庭

麦美娟表示，由民政事务总署统筹的18区岁晚家访活动今日正式启动，由行政长官带领，联同区议员及关爱队成员，一连四日走访全港各区，向不同阶层的市民送上新春祝福。她提到今年活动以「骏马迎新」为主题，希望在马年与市民携手迎接新岁，将正能量传遍社区。

麦美娟表示，今年的家访对象涵盖基层家庭、长者户、少数族裔，亦会采访年轻和中产家庭，期望透过与不同背景的市民直接接触，更深入了解他们的居住及生活状况，并借此传递关怀与祝福。

新年各区举行多个活动 传递正能量

她续指，除了家访活动，全港多区亦举办丰富的节庆活动，她举例指「龙腾观塘新春夜市」已于观塘开幕，并将持续至年初六（22日）。场内设有街头小吃、家乡美食及综合表演，适合一家大小参与。此外，黄大仙区由今日起一连三日举办情人节新春市集，设有节庆摊位、文化表演及互动工作坊，为情人节增添甜蜜气氛。

大埔林村的许愿节亦将于大年初一至新十五举行，市民可抛宝碟及点莲花灯祈福，为新一年许下美好祝愿。政府期望透过一系列活动，能市民有满满的正能量，并祝愿全港市民马年马到功成、家和万事兴。

科技结合大数据 精准支援独居、双老等高危长者

孙玉菡表示，当局特别关注独居或两老同住的高风险长者，现已运用大数据，逐步在房委会辖下屋邨推行识别工作，并计划扩展至房协管理的屋邨及「三无大厦」，以更精准地寻找需要支援的长者、残疾人士及其照护者，及早提供适切转介服务。

另外，为进一步提升居家安全，孙玉菡表示，政府将于下月推出试验计划，为300户长者及残疾人士安装智能侦测装置，重点监测跌倒等紧急情况，以便即时发现并介入支援。计划将与大学合作进行实证研究，待取得成效后，日后在香港大规模推广。

区议员违泊消防通道 麦美娟：区议会主席已发信严正提醒

工联会葵青区议员周洁莹近日被揭将私家车违规驶入屋邨消防通道，并停泊于行人路上卸货后，同区民建联区议员潘志成周二（10日）也被指将座驾违泊于紧急消防通道。麦美娟表示，当局多次强调，特区政府非常重视区议员的履职表现，所以区议员日常他们的言行举止，都应该是要符合社会对区议员的期望，相关的区议会主席已发信严正地提醒有关的区议员，必须要确保他们的言行举止，能够符合社会大众对区议员的期望。

她又透露，经发展局及民青局的协调后，市建局已开始透过支票，经管理人「合安」向宏福苑业主直接发放大维修津贴。截至前日（11日），已有超过1100户业主领取支票。「合安」正履行管理人职责，处理合约、法律条文、财务交接等工作，并会在需要时依法召开业主大会。

麦美娟重申，由政务司副司长黄伟纶领导的工作组正积极研究宏福苑居民的长远安置方案，并会在短期内公布。她指出，工作组会考虑居民的不同意愿，例如「以楼换楼」或现金收购，设计出可供选择的方案。

最低工资高调升至$43.1 孙玉菡：调整机制采用三方共同同意方程式

行政长官会同行政会议已接纳最低工资委员会的建议，将法定最低工资水平由现行每小时42.1元调升至43.1元。孙玉菡表示，由今年起最低工资水平改为一年一检，调整机制采用三方共同同意的方程式。新方程式包含两大保障，一是保证最低工资升幅不低于通胀；二是加入经济增长因素，让基层雇员能分享经济成果。若经济出现负增长或通缩，工资水平只会冻结，绝不削减。

孙玉菡表示，经方程式计算，今年建议将最低工资由现时42.1元上调1元，至43.1元，增幅2.38%，而去年全年通胀率为1.9%，因此新工资水平跑赢通胀，政府期望透过新机制，在保障基层收入的同时，维持劳工市场灵活性。



记者：黄子龙

摄影：陈浩元