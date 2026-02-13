宏福苑安置｜李家超探望宏福苑居民 促工作组过年亦要「马不停蹄」 短期内落实公布安置方案

大埔宏福苑善后问题备受关注，行政长官李家超今日（13日）在油尖旺进行岁晚家访后表示，今早前往启德启航1331青年驿站探望因火灾而暂居于青年驿站的宏福苑居民，强调已要求工作组在农历新年期间持续工作，马不停蹄地研究符合期望的方案，以处理受影响居民的需要，务求在短期内提出一个能回应居民需求的方案。

启航1331青年驿站回应青年需要

李家超今早前往启德启航1331青年驿站，他指该青年驿站利用原有检疫设施改建，为青年人提供一个理想的交往空间。站内设有滑板场及匹克球场等设施，能回应青年人的不同需要。他表示，驿站亦恒常举办文化艺术及体育活动，过往曾接待来自外国或内地的青年，与本港青年作交流，做法甚有意义。

李家超续指，亦探望因火灾而暂居于青年驿站的居民。他与两户年约70多岁的长者住户交谈，了解他们对于驿站提供的双人单位及共享厨房、客厅等设施感到满意，并积极参与社区内的盆菜宴等活动。他指，暂居于青年驿站的居民有向他提及长远居住安排意见。

工作组在农历新年期间「马不停蹄」工作 短期内落实公布安置方案

李家超表示，已要求工作组在农历新年期间持续工作，马不停蹄地研究符合期望的方案，以处理受影响居民的需要，务求在短期内提出一个能回应居民需求的方案。他解释，目前宏福苑重建需克服三方面的问题，包括订出一次性处理不同家庭需求的分期方案；处理好涉及公共保险、业权及法律上可能引申争拗；及忧虑若法律问题处理不当，引发的争拗或会导致法律诉讼，从而延误处理受影响家庭的需要。

另外，李家超透露，所有司局长将会在过年前落区了解市民生活，在各自的政策范畴内向市民解说，并在岁晚向全港市民送上关怀和祝福。

体验中九龙绕道 赞扬地区服务

李家超续指，今早乘坐车辆经新开通的中九龙绕道由启德前往油麻地，他指车程顺畅，较以往快约10至15分钟，是便民的交通安排。他亦乐见新开放的油麻地警署成为广受欢迎的「打卡点」。

在油麻地骏发花园，李家超探访了两户居住在「骏发花园」的长者。其中一户为年过70岁的夫妇，昔日曾是跳水及足球运动员；另一户则是一位逾90岁、热爱戏曲的长者。李家超欣慰其生活健康，并享受社区内「老友记」互相交流分享的温暖感觉。他认为，良好的地区配套和服务是实践「居家安老」的关键。

他对区议会、关爱队及民政事务处同事的地区工作表示满意，但同时强调「没有最好，只有更好」，并鼓励居民随时提出新需求。重申地区工作是施政重点，照顾长者更是应有之义，因为他们过去为香港贡献良多，称「以前他们照顾我们，现在我们应该照顾他们。」

李家超到油麻地骏发花园探访市民

李家超今早在民政及青年事务局局长麦美娟、劳工及福利局局长孙玉菡及油尖旺民政事务专员李家维等人陪同下，到油麻地骏发花园探访市民，了解他们的生活情况，期间吸引不少市民及旅客围观，他向在场市民挥手问好，并祝愿市民马到功成、身体健康，一切顺利、小朋友学业进步，一起开心过马年，亦呼吁旅客多走看看，多买东西。

李家超一行人在家访时逗留约40分钟后离开，随后与多名长者交流，其间和一名坐轮椅的婆婆聊天，婆婆指会和朋友一起出来晒太阳、「倾偈」，并会和朋友在茶楼饮茶。李家超祝愿婆婆身体健康，「马年比今年好，一年比一年更好」。最后李家超前往救世军油麻地长者社区服务中心活动室探望长者。

黄小姐表示，特首问及宝宝的年龄及学说话的情况，提醒宝宝「著多件衫」。她认为政府近年推出的新生儿鼓励措施反应良好，自己亦有受惠。适逢临近新年，看到特首到访社区关心长者，感到非常高兴，并多次表达欣喜及感谢。

李先生表示，特首亲切问候其生活状况，由日常饮茶、办年货等小事谈起，自己自1993年起居于上址，至今超过三十年。他形容特首能够这么亲民，来到社区和我们沟通，其实非常感谢特首关心。

高女士表示，与特首交流期间被问到会否参与制作传统小食，她笑言自己不懂做「角仔」，形容李家超十分友善，她衷心寄语「明年的经济更加好。」

记者：黄子龙

摄影：陈浩元、卢江球