十五五规划︱李家超：目标今年内完成「香港五年规划」 指示政策局设小组对接「十五五」

政情
更新时间：16:08 2026-02-12 HKT
发布时间：16:08 2026-02-12 HKT

特区政府融入国家发展大局督导组会议第十次会议今早（12日）召开会议，由行政长官李家超主持，领导全体司局长为本港首次制定「五年规划」，以对接国家「十五五」规划。李家超指示各政策局成立预备小组并开展准备工作，在「十五五」规划的内容和细节正式公布时，预备小组便转为对接「十五五」规划编制小组，目标是今年内完成对接「十五五」规划的「香港五年规划」。

李家超在社交平台发文指，自前出席中联办新春团拜会时已预告，将首次为香港制定「五年规划」，旨在领导特区政府构建系统性的政策框架，主动对接国家「十五五」规划，对重点发展领域作出更全面及精准的战略部署，推动香港更好融入及服务国家发展大局。

李家超主持「融入国家发展大局督导组」第10次会议。李家超FB图片
李家超主持「融入国家发展大局督导组」第10次会议。李家超FB图片
李家超（中）主持「融入国家发展大局督导组」第10次会议。李家超FB图片
李家超（中）主持「融入国家发展大局督导组」第10次会议。李家超FB图片
对接「十五五」规划的「香港五年规划」由政制及内地事务局主责。李家超FB图片
对接「十五五」规划的「香港五年规划」由政制及内地事务局主责。李家超FB图片

「五年规划」具宏观、战略性 为经济民生提供清晰路线图

李家超指，这份「五年规划」会是宏观性、战略性和前瞻性的重要文件，勾勒未来五年的发展愿景、核心目标、重点领域和重大举措，为社会经济民生提供清晰的路线图和时间表，要求全政府、跨部门、多领域的投入及协作，全体官员必须具备改革思维，确保规划有前瞻性的战略方向。 

