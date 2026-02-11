Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高官任命｜廖李可期重返保安局任常秘 新闻处长公开招聘 政制局常秘有人选

政情
更新时间：16:17 2026-02-11 HKT
发布时间：16:17 2026-02-11 HKT

政府今（11日）宣布，现任商务及经济发展局常任秘书长黄少珠明日（2月12日）起，出任政制及内地事务局常任秘书长，接替已展开退休前休假的傅小慧，有别于早前传出由运输署署长李颂恩升任。现任政府新闻处处长廖李可期，将于3月30日出任保安局常任秘书长，事隔近两年重返保安局。廖李可期曾任保安局副秘书长，有份参与《基本法》第23条立法，当时被保安局局长邓炳强形容为「幕后女功臣」，之后在2024年5月出任政府新闻处处长。

新闻处长公开招聘 合约3年

至于政府新闻处长空缺，政府今日起公开招聘，截止申请日期为2月25日。薪酬为首长级薪级表第6点，即月薪港币287,990元至296,535元。获取录的申请人将会按公务员合约条款受聘，为期3年，政府可酌情处理续聘安排。受聘人不会在政府调任、晋升或调职。

政府新闻处处长直接向民政及青年事务局常任秘书长负责，须领导政府新闻处履行其使命，即借着提供专业公关意见和宣传政府政策与服务，为香港于境内外建立正面形象。

另外，前数字政策专员黄志光已于2月2日展开退休前休假，现由副数字政策专员（数字基建）张宜伟署任数字政策专员。

杨何蓓茵：黄少珠及廖李可期具出色领导才能

对于黄少珠及廖李可期的任命，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，两位同事都是资深政务主任，具备出色领导和管理才能，有信心她们会在新岗位继续为市民提供专业高效的服务。

政制局常秘悬空大半年 

傅小慧去年7月底展开退休前休假，政制及内地事务局常任秘书长之后一直悬空。上月曾国衞被免去政制局长职务，特首李家超曾表示确保该局运作畅顺，商讨尽早安排合适人员调迁至政制局。

至于两名退休的高级官员，杨何蓓茵感谢他们过去30多年一直尽忠职守，竭诚为市民服务，对政府作出重大贡献，并祝愿他们退休生活充实及愉快。她指傅小慧任内监督内地办事处的运作，促进与内地更紧密互惠的区域合作。她亦积极推广国民和爱国主义教育，并制定和统筹香港特别行政区参与国家发展战略的整体政策，包括在港落实国家的国民经济和社会发展第十四个五年规划。

至于黄志光，杨何蓓茵指对方出任数字政策专员期间，带领部门牵头带动数字转型，推动举办首次香港网络安全攻防演练；并在2025年立法会换届选举、第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会部署安全可靠的关键资讯科技系统中担当重要角色。

