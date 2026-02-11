大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问

放宽或收紧港人移英政策，是近年中英两国其中一个政治角力场。在黎智英案判刑仅数小时后，英国即宣布扩大BNO签证资格，持有人在1997年回归当日前未满18岁的子女，合资格独立申请BNO签证，毋须依附父母，该子女更可携同配偶及其子女赴英，即计划涵盖至第三代，料未来5年有2.6万人受惠及移英。英国短短几个月前，才酝酿收紧移英人士取得永久居留权的英语和收入要求，今次又突然放宽申请，到底葫芦里卖甚么药？

BNO︱近月酝酿收紧入籍要求

英国于2021年放宽持BNO港人申请签证，居满5年后可申请英籍，一年后批出（「5+1」），明年将有首批人士达入籍要求。今次新放宽的部分，是一些1997年回归前出生，父母持BNO、但未有为其申请的人士。

相关新闻：

英国放宽申请BNO签证资格 中国驻英使馆：其行可鄙

大棋盘︱BNO移英暗加辣 两大「留白」细节待厘清 港人：感觉「被过咗一栋」

BNO︱新政策针对壮年年龄群

英国政府声明中，提到新措施与黎智英案有关，称黎是英国公民、指控香港「人权状况恶化」云云。内政大臣马曼婷声称，虽然边境管制重要，但英国会欢迎「真正需要庇护的人士」。中国驻英国使馆随即反击，批评英方操弄BNO问题，蛊惑港人到英国后遭受歧视、生计窘逼，当「二等公民」。

熟悉政治的人都知道，西方国家于香港议题大造文章或实施新政策，真正目的是针对中国，「人权议题」只是幌子，实际利益才是重点。英国今次新措施，受惠人士只限1997年时未满18岁人士，受众年龄群即现年约30至40多岁人士，绝大部分正值壮年、有一定知识水平和经济能力，若决心在英国展开新生活，找工作未必太难。

不过数个月前，英方才提出收紧移民门槛咨询文件，建议将英文程度要求提升至B2水平，以及个人入息不得少于当地基本免税额1.2万英镑，咨询本周四结束。有英国关注香港团体近期调查显示，只有12%受访港人有信心通过新要求，当中大部分人因照顾家庭，或已卖楼到英国退休食老本，难达到收入门槛。

港人分析：欢迎移英贡献 「闲人」免问

有熟悉移英群体港人分析，英国一方面酝酿收紧要求，同时间放宽BNO资格，两者其实无矛盾，皆因让壮年港人独立申请BNO，只是方便他们申请到英国居住和工作，6年后能否获永居，要视乎届时能否贡献英国经济，「简单讲，来帮忙建设英国无任欢迎，但『闲人』免问。」他又指，部分移英港人「水土不服」选择回流，英国政府微调政策，吸纳劳动力新血补充，「市场定位」更为精准。

环凯移民顾问董事张家禧指，新政策公布只有一两天，暂时反应不大，移英查询仅两三个，估计真正有兴趣人数有限。他指站在英国立场，当然希望吸引外来钱财与劳动力，但经历近年移民与回流潮后，港人移英都要考虑清楚「留唔留得低」。

前保安局长黎栋国指，新措施范围定得非常细，加上移居潮已过得八八九九，相信实际可吸纳的港人数目不多。他估计英国此一举动属政治姿态居多，「纯粹为纾缓少少党内外压力，激嬲一下中国。」

世上没有免费午餐，「人权自由」口号动听，但英国接收港人移民，又怎可能不考量自身利益。有资深建制派认为，英方一边闩闸一面开闸，目的不过是吸人才和资金，加上港人较「循规蹈矩」，相信国内右翼势力不会有很大反弹，但他指英国经济疲弱，已移民人士亦有苦难言。

聂风