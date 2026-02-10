财政预算案2026︱团体倡设专责局统筹低空经济 推粤港澳跨境无人机法规

大湾区低空经济联盟今日（10日）就月底公布的财政预算案提出建议，呼吁政府成立专责部门并拨款3亿元支持低空经济发展。联盟亦建议制定粤港澳统一的无人机跨境飞行法规，研究利用垂直起降飞行器进行跨境运输等。

倡设低空交通管理平台

政府锐意发展低空经济，联盟提出一系列建议，包括尽快公布《发展低空经济规划行动纲领》，明确政府发展策略，并考虑成立专责的「低空管理局」及设立「低空经济发展专员」，统筹低空经济产业发展与应用。同时，建议设立规模达3亿元的「低空经济发展基金」，支持技术试验、人才培训及科研。

联盟亦建议设立「低空交通管理平台」，负责营运审批、实时数据监管等工作，并在政府内部建立「低空城市治理共享平台」，供不同部门共享无人机及相关数据资讯，同时引入人工智能辅助系统。

为促进大湾区融合，联盟亦呼吁政府制定粤港澳统一的无人机跨境飞行法规，推动开通跨境客货运航线，特别研究利用垂直起降飞行器进行跨境运输。

此外，联盟建议政府透过不同措施鼓励业界兴建起降设施，尤其针对正在发展的北部都会区。联盟亦认为，政府应着手规划低空旅游航线，并透过专上院校课程及人才库培育专业人才。联盟又倡议善用监管沙盒加速创新，并透过举办国际峰会，将大湾区低空经济成果推广至「一带一路」市场。

葛珮帆冀政府提供政策支持

大湾区低空经济联盟创会会长、民建联立法会议员葛珮帆表示，发展低空经济除了企业投放资源外，政府支持也十分重要。今次联盟就财政预算案提出的建议，是希望政府提供政策支持，让企业实现这些应用场景。她相信联盟建议实际可行，能推动香港及大湾区低空经济发展，助力香港成为国家低空经济的示范区和出海基地。

发布会同场亦介绍了「监管沙盒X」第二期申请项目，邀请参与沙盒试行的企业介绍项目内容，包括无人机海上救援、低空文旅观光、跨境载人载货运输、重型无人机在建筑业的应用，以及无人机表演等。被问及第二期项目何时开始试行，葛珮帆表示，政府内部将先作评估与安排，商讨如何落地实施，具体时间需视乎政府对不同项目的优次排序，也取决于团队准备进度，难以一概而论。

记者：周育莹