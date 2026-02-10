国务院发布维护国安《白皮书》 涵五大范畴 形容国安如阳光空气 不追求「泛化安全」允保障人权

国务院新闻办公室于今日（2月10日）发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。新华社报道，《白皮书》除前言、结束语外分为五个部分，分别是香港维护国家安全的斗争从未停止、中央政府对香港有关的国家安全事务负有根本责任、香港特别行政区切实履行维护国家安全的宪制责任、香港实现由乱到治走向由治及兴、以高水平安全护航「一国两制」事业高品质发展。

《白皮书》：有高水平的安全 香港可创造新辉煌、作出新贡献

《白皮书》强调，进入新时代，以习近平为核心的党中央全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针，强调维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。面对香港局势动荡变化，中央政府坚持总体国家安全观，依照《宪法》和《基本法》有效实施对特别行政区的全面管治权，制定实施香港特别行政区维护国家安全法，落实「爱国者治港」原则，支持香港特别行政区切实维护国家安全的宪制责任，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。



《白皮书》又提到，香港维护国家安全的实践，本质上是坚持和发展「一国两制」事业的实践，是保护750万香港居民的基本人权、尊严和福祉的实践，是促进世界和平与发展的实践。

内容提及，当今世界百年变局加速演进，中国发展环境面临深刻复杂变化，维护国家安全只有进行时，没有完成时。中央政府坚定支持香港特别行政区全面准确贯彻「一国两制」方针，坚定扛起维护国家安全的宪制责任，持续筑牢国家安全屏障，以高水平安全护航「一国两制」实践行稳致远。

《白皮书》强调，有了高水平安全的香港，定能战胜前进道路上的风险挑战，在动荡不安的世界中稳如磐石；有了高水平安全的香港，定能主动识变应变求变，广泛凝聚社会共识，在改革中开创香港发展新局面，实现长治久安和长期繁荣稳定；有了高水平安全的香港，定能充分发挥「一国两制」制度优势，更好融入和服务国家发展大局，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中创造新辉煌、作出新贡献。

《白皮书》：国家安全如空气阳光 「受益而不觉，失之则难存」

根据官方发布的全文，《白皮书》内容详细回顾了香港自殖民地时代、回归初期以来的国家安全历程，面对众多威胁，强调了中央政府对香港有关的国家安全事务负有根本责任，以及特区的宪制责任。

内容又提到，国家安全「犹如空气、阳光」，受益而不觉，失之则难存。维护国家安全没有「局外人」，人人都是国家安全的持份者、受益人，也是国家安全的守护者、责任人。香港特别行政区政府持续加强宣传教育，不断增强香港居民国家安全意识。

此外，「修例风波」殷鉴不远，国家安全警钟长鸣。维护政权安全必须把反中乱港势力排除在特别行政区管治架构之外，严防打着所谓「民主」、「自由」、「人权」口号的「软对抗」，严防海外反中乱港活动倒灌香港。

不追求「绝对安全」 严格区分罪与非罪的界限

《白皮书》亦指，国家安全是每个人的安全，攸关香港全体居民和各国投资者的利益福祉。香港维护国家安全的实践不追求「绝对安全」，或者「泛化安全」，对人权保障作出了完善的规定，保护香港居民根据基本法和有关国际公约适用于香港的有关规定享有的权利和自由。严格区分罪与非罪的界限，保障个人和组织依法行使权利和自由不受影响。

在追诉危害国家安全犯罪的过程中，保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利；犯罪嫌疑人、被告人享有尽早接受司法机关公正审判的权利。「尊重和保障人权，是香港特别行政区维护国家安全的鲜明特色和重要经验，必须长期坚持。」