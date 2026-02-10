国安白皮书｜李家超称正合其时：对国家叛徒作严正警告 斥黎智英充当外部势力爪牙

特首李家超今早（2月10日）出席行政会议前见传媒，谈及多项重点议题。对于国务院新闻办公室于今日发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，李家超表示意义重大、正合其时，他十分欢迎及支持，会全力履行要求。他会领导特区行政立法司法机关，贯彻履行维护国安责任。他简述《白皮书》主要内容后，表示其对特区至为重要，具有关键和现实意义，必须仔细领会。

以高水平安全护航「一国两制」发展

李家超表示有3项主要领会：一是香港维护国安的斗争从未停止，风险仍存，要时刻警惕；二是国安是中央事权，支持国家层面实行国安法；三是以高水平安全护航一国两制事业的发展。他又认为，《白皮书》对危害国家安全的叛徒作严正警告，谈到黎智英案裁决，显示黎背叛国家、恶贯满盈，损害特区和国家利益，其无耻地充当外部势力的爪牙，裁决彰显了公义。

李家超及后再发稿补充，十分欢迎和全力支持中央政府发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。他表示，作为特区首长、当家人，会领导和统筹特区行政、立法、司法履行《白皮书》的内容和要求，全力维护国家主权、安全和发展利益。他引述《白皮书》指出，中央政府从酝酿提出「一国两制」科学构想到全面实施「一国两制」方针，始终坚定维护国家主权、安全、发展利益，保持香港长期繁荣稳定。《白皮书》从五个方面阐述了香港维护国家安全的斗争从未停止、中央政府对香港有关的国家安全事务负有根本责任、香港特区切实履行维护国家安全的宪制责任、香港实现由乱到治走向由治及兴、以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。

他指，安全是发展的前提，发展是安全的保障。特区政府在维护国家安全和推动发展经济上坚定不移，全力以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展，并以高质量发展实现高水平安全，让社会发展有更好的保障，市民有更好的生活。

巴拿马法院裁决损投资者信心

另外，巴拿马最高法院日前裁定，巴拿马港口公司和巴拿马政府签署续约经营两个巴拿马港口的合约违宪，特区政府表示强烈不满，反对任何外国政府在国际经贸关系中使用胁迫、施压或者其他不合理的政治手段，商务及经济发展局已召见巴拿马驻港总领事表达强烈不满，认为巴拿马对合法经贸关系的出尔反尔，破坏巴拿马的信用，并将对当地的营商环境和经济发展，造成深远的损害，严重破坏国际贸易规则，特区政府敦促巴拿马政府尊重合约精神。

他认为有关裁决损害投资者信心，冀当局保障企业合法利益。

宏福苑安置｜业主较高比例期望政府收购业权

关于宏福苑安置，李家超指政府十分重视长远住宿安排，政府会小心处理、平衡各方意见及因素，妥善做好过渡性安排，越早让受影响的家庭做决定就越好。他指业主回复已大致收齐，他们期望政府从速处理，就初步观察，较高比例业主期望政府收购业权。当然他们亦重视具体收购价、保险等实际问题。

