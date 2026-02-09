Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英判刑︱入境处 : 坚决支持法庭予以严惩 严密把关防范一切危害国安行为

政情
更新时间：20:49 2026-02-09 HKT
发布时间：20:49 2026-02-09 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英今早于西九龙法院被判囚20 年。入境处表示，法庭判刑清楚显示黎智英所犯罪行非常严重，必须予以严惩，入境处对此表示坚决支持。

判决充分体现法律公正与威严

入境处指黎智英长期以来充当反中乱港势力的主要策划者与组织者，其利用所控制的《苹果日报》为掩护，假借新闻报道之名，行危害国家安全、破坏香港繁荣稳定之实。黎智英持续通过煽动性文章蛊惑人心，并勾结外部势力，妄图乞求外国对中央及香港特区政府实施所谓制裁。此次依法判决，充分体现了法律的公正与威严，明确昭示：任何危害国家安全的行为，必将受到法律的严厉制裁。

入境处强调，维护国家安全是香港繁荣稳定的基石，也是确保「一国两制」行稳致远的关键。入境处将继续依法履职，按照所有适用法例和现行入境政策严密把关，坚守国家南大门，坚决防范、制止和惩治一切危害国家安全的行为，为香港的繁荣稳定保驾护航。

