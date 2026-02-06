Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱民青局办区议员培训班 麦美娟促提升大厦管理防悲剧重演

政情
更新时间：19:06 2026-02-06 HKT
发布时间：19:06 2026-02-06 HKT

民政及青年事务局（6日）在政府总部举行2026年度第一次区议员培训班，聚焦大埔宏福苑大火后的支援及应对工作，促请议员汲取教训，在日常工作中协助提升大厦管理效能，并加强与地区委员会和关爱队的协作，以防止同类事故再次发生。民青局局长麦美娟寄语区议员，继续加强与居民的沟通和接触，亲身聆听居民的「急难愁盼」，做到早发现、早介入、早解决市民面对的问题。

宏福苑大火︱地区有效动员「三驾马车」

麦美娟于会上分享政府在宏福苑大火后的处理工作，当中包括即时开放社区会堂作庇护中心、动员关爱队协助居民、发放应急援助，以及协调酒店及青年宿舍等提供短期住宿。她指出，政府首次引用《建筑物管理条例》，申请解散宏福苑原有的法团管委会并委任管理人，以厘清法律责任及帐目。她表示，今次事故突显了完善地区治理后行政主导的优势，民青团队与地区「三驾马车」能有效动员。

麦美娟续指，政府正全面检讨《建筑物管理条例》，初步拟定五大修订方向，未来将咨询业界及透过区议会大厦管理工作小组收集地区意见。她提醒，区议员作为地区治理前线，应主动协助有需要的业主和居民处理大厦管理相关事宜，亦要好好利用区议会的大厦管理工作小组向政府提出建议，希望各位区议员能与政府共同推动大火后改革工作，建设更安全的香港。

