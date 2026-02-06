大棋盘｜议员驾车又「出事」区会主席书面提醒

近期涉及交通规例的议题特别受关注，除了安全带「立错法」风波，公职人员的驾驶行为及态度亦引起热论。新民党立法会议员陈家珮早前逆线行车，外界关注新成立的「立法会监察委员会」会否开file，据闻监委会昨日开会，但暂未讨论到陈家珮案件。不过违例事件一不离二，有工联会区议员被揭把座驾泊上行人路，警觉性仍有待提升。

陈家珮本身是监察委员会委员，但昨日会议无讨论逆线行车风波，因此毋须避席。据悉，会上主要确立处理《议员守则》、投诉事宜等原则，收集各板块意见。有议员反映，不少人关注日后会否事无大小，轻微违例都要上报监委会，例如违例泊车或其他无心之失，建议订定清晰门槛，会上未有定论。

有非委员会的议员认为，启动调查门槛难一概而论，同一样违例事项，影响会有分别，「例如大家都逆线行车，有撞同无撞可以差好远；就算违泊，如果当事人被发现态度恶劣，即使只系轻微违例，都一样抵罚。」他指最重要是「合理性」，视乎个案细节，相信很多专业团体有类似内部指引可参考。

近日公职人员行为操守广受关注，无独有偶，葵青区议员、工联会「小花」周洁莹，被发现其座驾停泊于石篱邨地下，阻塞消防通道。她解释当时为处理大量挥春街站物资，无法「入䢂」，于是「贪方便」委托保安开启消防闸让她通过，承认错误并致歉。

跟逆线行车相比，违例泊车本身是400元「牛肉干」可处理的事，性质较轻微，但若然停泊在紧急通道，后果可大可小，作为公职人员，理应更加知法守法，树立榜样。《区议员履职监察制度指引》订明，区议员必须守法，时刻注意个人言行，确保符合公众期望，不能作出有损区议会声誉的事情。屯门区区议员叶吉江前年驾车逆线撞向的士，酒精呼气测试超标，承认危险驾驶罪被判处200小时社服令兼停牌半年，民青局后来委任监察委员会调查事件，去年9月决定把他停职一周，期间停发薪津。

周洁莹2023年于葵涌东地方选区，以近七千票成功当选，是本届区议会最年轻的直选议员。有工联会中人指，会内资深人物事发后已跟周洁莹沟通，提醒她区议员作为市民表率，要注意个人形象、奉公守法，标准要设得更高，「宁可活动稍有延迟，总比违例被发现来得好，要懂分轻重」。

葵青民政事务处回复指，政府十分重视区议员的行为操守，葵青民政处在知悉事件后已即时严肃跟进，向周洁莹及房屋署了解情况，并严正提醒她必须更谨慎行事，不能有负市民对区议员的期望。政府知悉周洁莹已就此向公众致歉，并承诺日后会严格遵守规定。葵青区议会主席亦会书面严正提醒周洁莹。

有政圈中人认为，违泊性质不算严重，未至于要「劳师动众」高调惩处，但始终观感欠佳，市民亦会质疑「为何区议员有特权要求保安开闸」，值得警戒。他指陈家珮逆线行车事件刚发生不久，社会对代议士言行非常关注，风头火势更要小心为上。

聂风

